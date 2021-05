Lacalle con Orsi en Las Piedras: acto, cazuela de lentejas y "ninguno inventó la pólvora"

Luego de haber culminado este martes sus actividades en Las Piedras, el presidente Luis Lacalle Pou partió con su equipo a almorzar. El destino era un local gastronómico que ya tiene conocido y que suele frecuentar cuando está en esa ciudad.

El lugar resultó estar cerrado, por lo que hubo que buscar una alternativa. Así fue que el mandatario recaló en “Lo de Porro”, una parrillada y restaurante con muy buena fama en la zona. Y en una de sus mesas estaba el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Lacalle Pou y su equipo pidieron para comer lo mismo que Orsi: cazuela de lentejas. La opción gastronómica fue una de las coincidencias que el presidente y el intendente de Canelones tuvieron en esa ciudad canaria, pero no la única.

Además de encabezar en el Obelisco pedrense los actos por el 210 aniversario de la Batalla de Las Piedras, Lacalle Pou y Orsi inauguraron la Casa del Desarrollo de la Niñez.

Se trata de una dependencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estdo (ASSE), ubicada en el centro de la ciudad, destinada a dar atención a los niños que presentan algún tipo de alteración por dificultades motrices, de lenguaje o de aprendizaje.

Para Orsi, el centro es un “nuevo faro” que “por supuesto” es bienvenido. El intendente dijo compartir con Lacalle Pou su preocupación por “cuidar a la gurisada de lo que se nos viene”.

“Son meses de angustia, en el que el solo hecho de no ver a sus iguales en las escuelas, dejando incluso en algunos casos de asistir a servicios fundamentales de salud, hace que el panorama nos exija estar en la cancha como nunca”, remarcó.

Así, para el intendente, la Casa del Desarrollo de la Niñez inaugurada este martes por el gobierno nacional viene muy bien. “Cuenten con lo que hemos hecho, que siempre será posible mejorar”, le dijo al presidente.

Orsi extendió su agradecimiento a las autoridades de la salud, con las que tiene “contacto cotidiano” y que “han tenido que soportar una cantidad de reclamos y exigencias por las necesidades” que "la gente tiene".

“Somos conscientes de que ninguno de nosotros inventamos la pólvora. Siempre será posible mejorar”, dijo Orsi ante Lacalle Pou. “Estamos dispuestos a mejorar nuestras políticas, y sepan que nuestras políticas están al servicio y deben ser pistas de aterrizaje de las políticas nacionales”, agregó.

El vínculo

Orsi se ha preocupado en cultivar una buena relación con Lacalle Pou, que últimamente había tenido algunos cortocircuitos.

El intendente de Canelones había cuestionado recientemente el diálogo “pico a pico” del presidente con algunos jefes comunales según su signo político, y reclamó además un mayor peso de los gobiernos departamentales en temas como la campaña de vacunación.

Eso fue en una reunión a fines de abril, en la que se acordó dialogar sobre el “devenir” de la inoculación y la posibilidad de fabricar vacunas a nivel local.

Orsi también había propuesto un “diálogo nacional” para frenar la escalada de contagios de covid-19, hasta el momento sin respuesta.

En noviembre del año pasado, en el marco de la asunción de los nuevos gobiernos departamentales, Lacalle Pou llegó a Canelones para presenciar la inauguración del segundo mandato de Orsi.

El vallado y la aglomeración

La Intendencia de Canelones había dispuesto este martes un vallado en la zona del Obelisco de Las Piedras, para evitar que se produjeran “aglomeraciones” en el acto que Lacalle Pou y Orsi encabezaron por los 200 años de la batalla que dio inicio al proceso de independencia nacional.

Fuentes de la comuna confirmaron a El Observador que las vallas fueron retiradas poco antes del evento por pedido expreso del presidente. Es que se pensaba inicialmente permitir solo el ingreso de autoridades, algo que quedó desactivado por un llamado del mandatario.

“Vengo hace muchos años acá”, relató Lacalle Pou este martes, que se enteró del vallado antes de llegar, por fotos que le envió un “amigo”.

“Le dije a Yamandu: yo así no voy”, contó el presidente. “Si la gente no puede disfrutar de un acto público, con responsabilidad… ¿vamos a separar a los gobernantes de la gente? eso no es Uruguay, ni en los mejores ni en los peores momentos”, comentó.

La decisión de Orsi de acceder al reclamo de Lacalle Pou de ir “sin vallas” le generó algunos dolores de cabeza a la comuna canaria, ya que cerca de 200 personas terminaron concentrándose en las cercanías del Obelisco.

Desde la intendencia afirmaron haber recibido este martes decenas de llamados con quejas por, justamente, permitir “aglomeraciones”.