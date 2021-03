Lacalle convoca a Consejo de Ministros para analizar la situación sanitaria

El presidente Luis Lacalle Pou convocó a un nuevo Consejo de Ministros para este martes, en el que el gobierno evaluará la situación de la pandemia del país, que enfrenta un nuevo aumento de contagios de coronavirus.

El gabinete se reunirá en la Torre Ejecutiva sobre las 16 horas, y se "analizará" el avance de la pandemia, en tiempos en que el país comenzó a vacunar contra la infección, con la llegada de vacunas de los laboratorios Sinovac y Pfizer y en el horizonte –fines de marzo, en principio – las del laboratorio AstraZeneca.

Este sábado se registró el récord de personas internadas en cuidados intensivos –con 117 camas ocupadas–, se constató la muerte de nueve pacientes a causa de la enfermedad, y con los 1.062 casos nuevos de covid-19 detectados se acumularon tres días consecutivos de por arriba de 1.000 pacientes diarios con coronavirus.

Pese a la situación, hasta el momento el gobierno no tenía previsto ninguna medida para restringir la movilidad, y apostaba a la inmunidad que, progresivamente, iba a generar en la población el proceso de vacunación, hasta alcanzar la protección del "rebaño" esperada para el segundo semestre de este año o, a más tardar, la primavera.

Durante la inauguración de la cosecha de papa en la chacra del penal de Libertad (San José) este jueves, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que "por ahora" las medidas no iban a ser una opción, aunque llamó a los uruguayos a "no relajarse" con las precauciones contra el covid-19 porque "falta tiempo" para terminar con el proceso de vacunación.

"Estamos en una situación parecida a la de diciembre. Recuerdan que entonces estábamos con ciertas preocupaciones y se tomaron algunas medidas, que quizás eran de más fácil puesta en práctica porque empezaban las vacaciones, mucha gente se tomaba licencia y no había tanta movilidad. Hoy ha crecido la movilidad, que obedece a la vida normal de cada ciudadano. Todo eso hace que debemos protegernos mucho más en lo que hace al tapabocas, lavado de manos, etcétera", dijo Lacalle.

En entrevista con El Observador este sábado, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que de todas formas el Ejecutivo tenía "las medidas arriba de la mesa". "Estamos en constante evaluación diaria de cómo evoluciona la epidemia, sin amputarnos nada y con mucho pragmatismo". Sin embargo, aseguró que cuando el Consejo Asesor Científico Honorario (GACH) elaboró en diciembre su último informe, en el que recomendaba restringir la movilidad en caso de que el país ingresara en los niveles actuales de la pandemia, no tuvieron en cuenta "un factor que no estaba: no habían venido las vacunas ni empezado la vacunación". "Es un dato nuevo y hay que meterlo en ese contexto", dijo el jerarca, aunque afirmó que "la voluntad es ir manteniendo la economía condicionada pero abierta y tratando de apelar mucho a la conciencia del mientras tanto, para reforzar la inmunización cuanto antes".

El departamento más complicado desde el punto de vista sanitario es Rivera, con un índice de Harvard de 75,79 infectados cada 100.000 habitantes. Esta variable, que calcula el promedio de contagiados diarios en los últimos siete días, dispone que una población se encuentra en zona roja cuando sobrepasa el número 25, lo que quiere decir que en este departamento ya triplicó ese límite.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de ese departamento se reunió al mediodía de este sábado, y resolvió solicitar al Poder Ejecutivo que analice la posibilidad de suspender allí las clases presenciales durante 15 días, y restringir el horario de restaurantes y bares hasta las 23 horas.

El intendente Richard Sander había anunciado en su cuenta de Twitter que esas propuestas eran medidas ya tomadas por el Ejecutivo, pero alegó luego no había resolución oficial del gobierno, y que en realidad le habían "hackeado" su cuenta.

El presidente Lacalle Pou tenía planificado una reunión con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay este lunes, a iniciativa de los empresarios. Sin embargo, fuentes empresariales señalaron que el encuentro fue postergado ante el aumento de contagios de coronavirus.