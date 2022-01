Lacalle dijo que hay "espalda" para mantener precio de los combustibles y aseguró que le preocupa la inflación

El presidente Luis Lacalle Pou participó en la mañana de este martes de la inauguración de la planta de Conaprole en San José y se refirió a las perspectivas económicas que tiene el gobierno para afrontar los próximos meses en medio de un contexto pandémico. Además, intercambió con un dirigente sobre las pérdidas salariales del sector lechero y respondió a una acusación que lo tildó de "hipócrita".

"No quiero usar excusas de nuevo. El proceso inflacionario en el mundo es enorme. El otro día yo veía unas gráficas del aumento de la inflación en distintos países -algunas de las potencias más grandes del mundo como Estados Unidos, otros de la región como Brasil y Argentina- y Uruguay ha sostenido la inflación respecto a otros", señaló a la prensa.

El mandatario defendió la gestión de su administración en referencia a la inflación y puntualizó que si bien no le ha sido fácil, ha buscado mantenerla dentro del rango meta. "Es un tema que preocupa al gobierno, al Ministerio de Economía y al Banco Central", subrayó.

Respecto al aumento de los combustibles, Lacalle sostuvo que el país aún tiene "espalda" para evitarlo e insistió en que su gobierno buscó asumir el "compromiso" de tener los precios más baratos posibles. A su vez, contestó a las voces que lo acusan de que en realidad es una estrategia adoptada para juntar apoyos en los meses previos al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración, a realizarse el próximo 27 de marzo. "Si saben tanto, que digan los números del 5 de oro así le jugamos todos", apuntó.

Sus declaraciones responden, principalmente, a las críticas de la oposición por la "conveniencia" de la medida dada la proximidad del referéndum que buscará impugnar 135 artículos de la ley en vigencia. En ese sentido, varios dirigentes del Frente Amplio han acusado al gobierno en repetidas ocasiones de no aplicar la misma ley que defienden a capa y espada. "Si fuera por el gobierno y la LUC, hoy estarían subiendo los combustibles una vez más, pero no pasó... Con tu huella lo hiciste posible, lograste hacer recular al gobierno", escribió en su momento en Twitter el senador Alejandro Sánchez.

En referencia a la industria lechera, el presidente señaló que esta vive un "proceso de recuperación después de muchos años de precios bajos, incertidumbre" y que ahora los precios internacionales son "buenos". Así lo explicó: "Aparentemente seguirán siendo buenos. Hoy estamos tratando de abrir mercados en los que no debamos pagar aranceles. El horizonte es bueno y eso debería acompañar a que la cuenca lechera se sostenga, a que las industrias puedan revertir su situación y a que otras sigan creciendo, como es el caso de Conaprole. Eso llevaría a que ganen más los tamberos y los trabajadores".

Antes de esas declaraciones, Lacalle Pou había recibido una carta de Luis Goichea, un dirigente sindical de la industria láctea, quien le pidió enfocarse en la recuperación salarial. "Tuvimos una pérdida salarial durante el año pasado del orden del 5% cuando es una industria que creció sistemáticamente y es claro que no habría problemas para mantener los salarios", le indicó.

Entre otros puntos, el representante del sindicato resaltó: "Queremos plantearle que tenemos un enojo muy grande los trabajadores de Conaprole y de la federación (láctea) porque no fuimos informados ni siquiera de la inauguración de hoy por parte de Conaprole".

"Hemos mantenido un clima racional a la hora de hacer los planteos de cada parte. Nos ignoró totalmente la empresa", agregó.

"Yo no soy vocero de la empresa", le contestó el mandatario y nombró a los tamberos, que, a su parecer, "ganan muy poco" y "son los que le tiran las tetas a las vacas".

Luego, siguió escuchando el detalle de los reclamos, miró su reloj. y le dijo: "No estoy de acuerdo con el Sí (a la derogación por la LUC), pero está bueno (el diseño de la remera que el sindicalista llevaba puesta)". Enseguida de eso levantó la mirada y vio que en un cartel se lo tildaba de hipócrita: "Hipócrita no, eh. Todo sí, pero hipócrita no. Si no no estaba conversando con ustedes", respondió, adelante del dirigente.