Lacalle habló de un "año récord" en inversión en obra pública: ¿qué dicen los números?

El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo este domingo en rueda de prensa que en el año 2022 habrá un "récord histórico de inversión en obra pública" en el Uruguay, y en la misma línea se expresó el ministro de Transporte, José Luis Falero, que aseguró que en la actual administración se ha "aumentado la inversión en infraestructura en forma exponencial, pese a la circunstancias imprevisibles".

La frase de Lacalle surgió luego de que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que al igual que el presidente participó de evento conmemorativo por el natalicio de José Artigas, dijera que es necesario un "sacudón" en inversión.

"Debería haber más inversión de la que hay en materia de infraestructura", sostuvo. "En Canelones va a haber obras, pero al país le hace falta un sacudón", dijo.

Si bien la obra pública abarca más que lo que se realiza en infraestructura vial, el cruce entre Orsi, Lacalle y el ministro de Transporte, José Luis Falero, se refería a la inversión en ese rubro.

El gobierno tiene previsto para este año una inversión US$ 870 millones en obra de infraestructura vial, por encima de los US$ 535 millones invertidos en 2021 y los casi US$ 300 millones ejecutados en 2020. Si bien lo importante a la hora de analizar los números es la foto de todo el período, las cifras proyectadas por el gobierno para 2022 son inéditas.

Para el final del período, el gobierno pretende ejecutar US$ 3.500 millones en obras, US$ 800 millones más que los 2.700 millones marcados en el Presupuesto quinquenal de 2020, marcó Falero. La diferencia, según el ministro, se debe a una extensión del contrato con CVU hasta el 2031, y por los Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación (Cremaf) –también llamados "contratos Crema"– implementados por la actual administración.

El gobierno anterior había proyectado US$ 2.360 millones para todo el período, incluyendo obras de Participación Público Privada.

Esta modalidad, que sustituyó a los contratos de Participación Público Privada (PPP), implica un plazo para hacer una obra de dos años y el privado va cobrando al Estado hasta el 70% del monto total, en función de los avances. Al culminarla, la empresa privada se hace cargo del mantenimiento, y el Estado paga un contrato a 10 años.

En 2015 el gobierno de Tabaré Vázquez firmó un contrato de concesión de 1.000 kilómetros de ruta a la Corporación Vial del Uruguay (CVU), a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que prevé invertir casi US$ 3.500 millones hasta 2035.

La inversión de la CVU, subvencionada con emisión de deuda y el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se suma a la marcada en el Presupuesto de cada año.

Récord en puentes

Falero también dijo que el 2022 iba a ser un "año histórico" en cuanto a obras, pero aclaró que su versión de año récord se corresponde a las obras en puentes.

"Vamos a intervenir en este período de gobierno en 226 puentes, circunstancia histórica para nuestro país", dijo el jerarca en conferencia. Esta inversión totaliza un monto de US$ 400 millones, según el ministro.

El último periodo del FA

Desde la inclusión del nuevo contrato de la CVU en 2015, año en el que comenzó el último periodo de gobierno frenteamplista, la inversión en obra pública creció hasta 2018. Ese año se gastaron US$ 283 millones, 193 marcados por el Presupuesto del Estado, según números presentados por la Dirección Nacional de Vialidad, y 90 por la CVU.

En 2016 el presupuesto creció en ambos rubros, US$ 212,5 millones del Estado y US$ 146 millones de la Corporación Vial, para un total de US$ 358,5 millones de ejecución en obra.

En 2017 el Presupuesto estatal marcó un gasto de US$ 217 millones, superados por primera vez por la CVU, que ejecutó US$ 303 millones en obras. Se llegó a un gasto de 520,3 millones de dólares.

La CVU alcanzó su récord de inversión en 2018, con un monto ejecutado de US$ 369 millones, muy por encima de los US$ 213,6 millones provistos por el gasto público. Entre ambos totalizaron un gasto de US$ 582,6 millones, récord de la gestión frenteamplista.

En 2019 los números bajaron: se totalizó una ejecución de US$ 444 millones en obras, devenidos de US$ 233 millones de la CVU y US$ 211 del Presupuesto Quinquenal.

Las obras pendientes de 2022

El ministro de Transporte indicó que quedan varias obras viales pendientes para comenzar en el último trimestre de 2022. Se prevé empezar con la construcción de tramos de doble vía en las rutas 5, 8 y 9.

Además, se continuará con la Ruta 6 hacia el norte del país, y se conectará a la Ruta Perimetral, que llega hasta la Ruta 5 en los límites de Montevideo, con la ruta 1, más hacia el oeste.