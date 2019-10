Lacalle Pou a Martínez: “Cuando necesitan los votos somos todos buenos”

El candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, respondió este sábado al oficialista Daniel Martínez y su afirmación de que en un eventual balotaje lo elegirán votantes de los partidos de la oposición. “Hoy leía al candidato del gobierno diciendo que va a pedirle los votos a los de Cabildo Abierto y decir que tiene coincidencias con el Partido Colorado. Ahora somos todos buenos y todos lindos cuando se acerca la elección. No seas malo. Dan más palo que la llamada y cuando necesitan los votos somos buenos. No señor”, dijo Lacalle Pou en un acto en Rocha que tuvo como antesala una caravana de más de tres kilómetros de largo.

“O somos malos siempre o somos buenos siempre. No vale decir eso en la elección”, dijo el candidato blanco.

Como suele repetir en sus discursos de cierre de campaña por las capitales departamentales, el líder blanco sostuvo en Rocha que el 27 de octubre el Frente Amplio estará “aislado” y la oposición unida porque en Uruguay se “respira alternancia”. “Vamos rumbo a un 24 de noviembre en el cual la mayoría de la voluntad popular se une en una alternancia para sacudirle la modorra al gobierno”, dijo.

Natalia Gold

En una conferencia de prensa este sábado en Fray Bentos Martínez aseguró que muchos votantes de otros partidos se le acercan para decirle que van a votarlo en segunda vuelta. "Pila de gente me agarra... soy batllista pero en la segunda te voto a vos, cientos, me dicen te voy a votar a vos en un balotaje, va a haber gente que vote a Manini y me vote a mí", sostuvo.

Una “cara bonita” y “la mejor mujer de todas”

El acto de Rocha se realizó minutos después de que se conociera la resolución de la Comisión de Ética del Partido Nacional en la que se recomendó al directorio la censura del intendente del Colonia, Carlos Moreira. Pese a que las últimas 48 horas han sido tensas para la fórmula blanca, en el escenario el tema fue obviado. Lacalle Pou apeló a interactuar con los militantes que se acercaron a escucharlo esta tarde en Rocha y provocó risas y aplausos al responder al grito de una de una mujer.

La militante gritó que el líder tenía “una cara bonita” y Lacalle Pou respondió que los halagos nunca venían mal. Segundos después, un hombre acotó: “Mi hermana está soltera”. El líder blanco respondió: “Yo ya tengo a la mejor mujer de todas”. Los aplausos y gritos coparon el acto.