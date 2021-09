Lacalle Pou ante la ONU: elogio de la libertad, defensa de DDHH y reclamo por vacunas

Luis Lacalle Pou se sacó el tapabocas, acomodó el celular a un costado del atril, miró sus papeles y silbó. Un sonido agudo y breve ofició de señal de largada para su primer discurso presencial ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en donde el jefe de Estado uruguayo hizo gala de su impronta profundamente liberal y aperturista, reivindicó su gestión de la pandemia de covid-19, volvió a cuestionar la distribución de las vacunas y deslizó una crítica a los gobiernos que violan los derechos humanos.

A diferencia de lo ocurrido días antes en la cumbre de la Celac en México, donde Lacalle Pou cuestionó abiertamente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, desde Nueva York el presidente se limitó a mencionar que hay países que integran la ONU y violan los derechos humanos, sin individualizarlo en ninguno en especial.

"No podemos pasar por este foro sin hablar de la violación de los derechos humanos por parte de gobiernos que integran esta organización. Queda claro que somos respetuosos del principio de no intervención, pero sabrán ustedes que no podemos ser omisos en denunciar estas violaciones. La utilización defectuosa del poder va en detrimento de las libertades. (Son) gobiernos autoritarios que le temen a sus pueblos y le temen a la libertad y terminan empobreciendo a su gente por varias generaciones", expresó Lacalle Pou.

Consultado por Telemundo acerca de las razones por las que esta vez no individualizó países que violan los derechos humanos, Lacalle dijo que se debió a que "es otro ámbito". "En México estaban presente esos mandatarios. Hoy no había ninguno de ellos. Entonces primero era sobreabundante. Lo dicho, dicho está. Yo no soy juez de nadie, simplemente me parecía oportuno hacer un reclamo así en la Celac, que entre sus postulados tiene la vigencia democrática", afirmó. "Si uno dice una cosa en su país y después cuando tiene a esos mandatarios en frente no les hace un reclamo... hay que decirlo", comentó a Telemundo acerca de sus declaraciones en el foro regional.

El discurso

La libertad fue, desde el arranque, el eje temático del corto discurso –no llegó a los diez minutos– de Lacalle Pou. Según afirmó, si algo hizo la pandemia fue echar "por tierra" la "falsa dicotomía entre la presencia del Estado y la libertad individual", aunque también "desnudó las iniquidades, las diferencias, las mayorías de ellas estructurales de cada país, así como la calidad democrática y la vocación sobre la libertad de distintos gobiernos y sociedades".

En ese sentido, remarcó que "el desigual acceso a las herramientas hace que se pueda gozar de distinta manera la libertad". "En los países donde el Estado cumple bien el rol de protección, allí los individuos más vulnerables pueden acceder a herramientas para ejercer su libertad", dijo Lacalle ante la Asamblea General.

Acto seguido, el presidente reivindicó los resultados de su política de "libertad responsable" durante "un tramo importante" de la pandemia. "En Uruguay, en mi país, el pueblo demostró que con el uso de la libertad responsable manejamos un tramo importante de la pandemia sin mayores contratiempos", afirmó el mandatario. Como suele insistir puertas para adentro, esta vez Lacalle dijo ante el mundo que "no se puede concebir la libertad sin responsabilidad y sin solidaridad", y rechazó la tesis de Thomas Hobbes de que "el hombre es el lobo del hombre".

Las críticas a la comunidad internacional llegaron a la hora de referirse a la vacunación contra el covid. Sin mencionar directamente el mecanismo Covax, al que ya ha apuntado sus dardos en más de una oportunidad, Lacalle Pou dijo que existió "un deficitario en las vacunas, deficitario y no equitativo".

"Los países tuvimos que salir a comprar cada uno por su lado. Creo importante hacer hincapié en esto, porque el proceso de vacunación es vital para recuperar la libertad en nuestros países", dijo el presidente, volviendo al eje de su intervención.

La defensa de la libertad lo llevó luego a detenerse en el terreno económico, donde pidió que el afán de proteger a la población "no se convierta en proteccionismo" y se mostró partidario de que haya "libertad de comerciar, libertar de competir por excelencia y acceder a mercados". "Nuestro país está en ese proceso, está en el proceso de abrirse al mundo y necesitamos una correlación con todos los países bloques y grandes potencias", dijo, nuevamente sin hacer individualizaciones.

Tampoco quedó afuera el tema medioambiental, uno de los tópicos más abordados en los discursos de cada país, especialmente por parte del presidente estadounidense Joe Biden.

Lacalle, que antes de su intervención se reunió con John Kerry (ex secretario de Estado de los Estados Unidos y actual enviado especial para el medio ambiente del gobierno de Biden), llamó a atender el cuidado de los recursos naturales y evitar la contaminación.