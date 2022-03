Lacalle Pou asume mayor protagonismo por el No en el tramo final de la campaña

Tras unas semanas iniciales en los márgenes de la campaña rumbo al referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el presidente Luis Lacalle Pou asumió en los últimos días un mayor protagonismo por el No, que se mantendrá en el tramo final hasta la votación del 27 de marzo.

A lo largo de febrero, a medida que las campañas de ambos comandos se intensificaban, Lacalle Pou había optado por bajar el perfil y delegar el protagonismo de la campaña a los líderes y dirigentes de cada uno de los partidos de la coalición.

En ese entonces, desde el oficialismo habían afirmado a El Observador que el presidente esperaría para salir en los "momentos clave" de la campaña, algo que empezó a ocurrir en los últimos días, particularmente luego de la comparecencia de Lacalle Pou a la Asamblea General el pasado 2 de marzo.

Desde ese momento, Lacalle Pou retomó una intensa agenda pública, otorgó dos entrevistas periodísticas, y anunció que en la semana previa al referéndum dará una conferencia de prensa –en lugar de una cadena– como portavoz del No a la derogación de los 135 artículos de la LUC.

Este sábado, Lacalle volvió a reivindicar su "derecho" y "obligación" a mAanifestar su defensa explícita de la norma que se ha transformado en el buque insignia de su gobierno. "Lo que yo voy a hacer seguramente (...) es sentarme frente a una cámara frente a ustedes para dar mi punto de vista de qué se trata esta ley que impulsamos", dijo en rueda de prensa.

"Me siento con el derecho y casi que con la obligación de sentarme frente a una cámara, decir estas cosas y después que todos ustedes en nombre de los ciudadanos me pregunten todo lo que me tienen que preguntar", agregó.

Presidencia

El presidente Luis Lacalle Pou asistió este sábado a la Patria Gaucha en Tacuarembó

En paralelo, a eso se sumarán otras actividades que el presidente tiene en agenda, muchas de ellas en el interior del país, para las próximas dos semanas, claves en la definición de la elección. Este sábado, Lacalle participó de la Patria Gaucha en Tacuarembó y de la Fiesta Nacional del Caballo en Dolores (Soriano). Este lunes, el presidente asistirá a la inauguración del Instituto Técnico Regional de la UTEC en Minas (Lavalleja).

La última encuesta de Equipos Consultores mostró un 35% de adhesión al No y un 34% de adhesión al Sí, con un 28% de indecisos. Entre quienes no tienen una definición, dos tercios reside en el interior del país, y 48% dice aprobar la gestión de Lacalle Pou.

Si bien en el oficialismo se aferran al perfil de los indecisos para considerar que llegan a la etapa definitoria con algo de ventaja frente al Sí, sus principales referentes remarcan que la elección no está ganada y que la coalición debe redoblar esfuerzos para evitar una sorpresa el 27 de marzo.