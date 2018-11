Lacalle Pou convocó a la militancia joven a "que se pongan la camiseta y entren jugando”

En un salón donde el promedio de edad no superaba los 35 años, el líder del sector Todos y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou quiso dejar claro a los jóvenes que “no les queda otra” que asumir “responsabilidades” políticas. “Ya no tienen la opción, para nosotros tienen la obligación. Que gente de la edad de ellos se involucre en la actividad política es la posibilidad de tener acceso a esa transgresión positiva que necesitamos”, dijo el senador durante la presentación de la lista 4040 de la agrupación Dale, de Carlos Enciso.

Lacalle afirmó que no quiere convocar a los jóvenes para convencerlos o para militar, sino para “gobernar", "para que se pongan la camiseta y entren jugando”. “Ser joven tiene una potencia, una prioridad en la sociedad como nunca lo tuvo. Hay algunos elementos que se han alineado de tal manera que no les permite borrarse, hacerse los giles. No estoy siendo generoso, estoy entendiendo a la sociedad moderna. Yo sin ellos no puedo ser tan bueno como con ellos”, afirmó, seguido de aplausos.

En la presentación, el dirigente blanco Santiago Caramés dijo que él prefijo “joven” le molesta. “Sáquenlo porque los que se quisieron comer el mundo son los que sacan esos prefijos y van para adelante”, afirmó.

A su turno, Ignacio García –quien será candidato a diputado por la 4040- sostuvo que su agrupación es “un grupo militante por definición y una de las únicas listas impulsadas por jóvenes” pese a haber gente de todas las edades. “Quiero reivindicar la política como herramienta de cambio, para ayudar a la gente. Sin más que eso, sin vicios. Ese es el sentir del grupo”, manifestó.

En tanto, el intendente de Florida y líder de Dale, Enciso, afirmó que cuando ese grupo se acercó para unirse a su proyecto político fue “sin tener muy claros todavía los temas partidarios y porque quieren hacer las cosas bien, mirando el futuro”. “¿Dónde se va? Por supuesto con Luis (Lacalle Pou) que es el mejor candidato que tiene el país en este momento. Vamos a necesitar otro partido para gobernar y eso está claro. Por eso la conjunción con la 4040, con gente joven”, remató.