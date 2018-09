Lacalle Pou entre el olor a asado y el aroma a campaña electoral

Desde hace unos años, cada setiembre el senador nacionalista y líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, recorre la Expo Prado y se reúne con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Al olor a asado -que era imposible obviar en la visita de este jueves al mediodía- se le sumó el aroma a campaña electoral, cuando falta poco más de nueves meses para las elecciones internas de junio de 2019.



“¿Cómo cree que nos va?”, le preguntó un militante blanco que estaba trabajando en la Rural. “Yo creo que hay chances. Creo que la gente va a querer cambiar”, le respondió Lacalle Pou, al tiempo que otros le pedían una foto. El senador aprovechaba las conversaciones con paisanos de distintos puntos del país para recordar a peones o productores que conocía. “¿Y cuándo va para Flores?”, consultó una mujer que intentaba caminar a su mismo ritmo para no perderlo de vista. “Pronto”, le dijo el líder de Todos, lo que conformó a la mujer que siguió con su paseo de un jueves soleado.



Antes de pasearse por pabellones y stands, Lacalle Pou mantuvo el encuentro sobre la hora 11 con la directiva de la ARU, acompañado de legisladores, intendentes y parte de su equipo técnico. Entre ellos, ingresaron a la reunión el senador Álvaro Delgado, el intendente de San José, José Luis Falero, su asesora en economía Azucena Arbeleche y el diputado y exintendente de Flores, Armando Castaingdebat, quien salió expreso hacia la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) porque desde esta semana integra formalmente su comité de regularización luego de haber regresado de un viaje.

La reunión con la ARU tenía como condimento que la campaña electoral se acerca, pero como ingrediente principal el malestar del agro con el gobierno sumado a la situación económica de la región en general y el país en particular. “Todos los días nos despertamos con una empresa que cierra, con una industria que manda a seguro de paro, con el ajuste que lo están haciendo los trabajadores perdiendo sus lugares de trabajo”, dijo el senador a la prensa al finalizar la reunión y agregó: “El agro, que durante muchos años se benefició con el precio de las materias primas, hoy no es esa la situación y vemos que hay miles de empresas rurales que han cerrado en estos años y miles de puestos de trabajo que se han perdido”.



Para el precandidato, el gobierno tiene una actitud “negacionista” ante la situación principalmente de Argentina. “Argentina se resfría y nosotros estornudamos. Negar que esto va a generar un efecto es negar la realidad y si negás la realidad no vas a poder operar sobre ella”, afirmó después de una hora y media de reunión.



Lacalle Pou insistió en que el Estado debe tener “una política de abaratar costos” porque de lo contrario, dijo, “la situación se va a poner más compleja”. Para eso reiteró que el gobierno debería apostar a la baja de tarifas y de combustible, uno de los puntos que destacó también cuando el 2 de marzo presentó como hace desde que el Frente Amplio asumió su tercer gobierno, a hacerle propuestas al presidente Tabaré Vázquez que a los pocos días se les hizo llegar por escrito.

Tanto la baja de combustibles como de tarifas deben ser, según el senador, “dos elementos que de forma primaria hay que trabajarlos”. Y en eso afirmó que la pelota la tiene el Poder Ejecutivo. “Si no (se toman esas medidas) va a ser muy difícil no solo el repunte del sector agro sino del resto del Uruguay que trabaja. Las medidas que hoy necesita el país no son tanto por vía legal. Nosotros no tenemos las mayorías para que los proyectos se hagan efectivos. Después de 13 años de bonanza el país termina con un déficit mayor al de la crisis. Hasta que no tengamos una política de administrar bien, de respetar los recursos de los uruguayos, no vamos a poder”, afirmó.





Lacalle empezó la recorrida saludando a un grupo de estudiantes de la Escuela Agraria de Minas de Corrales y se cruzó con varios votantes nacionalistas, algunos que afirmaban su militancia mostrándole el termo lleno de calcomanías blancas. “¡Con los blancos se vivía mejor!”, gritó un hombre de Florida, para el que con la llegada del intendente Carlos Enciso, a quien se lo conoce como el Pájaro, “el departamento vuela”.



“Mucha fuerza”, le decían otros, la mayoría mujeres que se acercaban para desearle suerte en la campaña. Lacalle Pou saludó a visitantes de Young, Pirarajá, Barros Blancos y de otros rincones del país. Y uno de ellos le hizo un pedido: “Queremos verte de nuevo hacer la bandera”. Lacalle se rió y siguió recorriendo la zona junto con parte de equipo y con el calendario que le marca cuántos días faltan para las elecciones y para que asuma el próximo gobierno a cuestas.