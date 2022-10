Lacalle Pou espera firmar el próximo jueves el proyecto de reforma de las jubilaciones

El presidente Luis Lacalle Pou contó en qué estado está el proyecto de reforma de la seguridad social, cuyo borrador fue presentado a los líderes de todos los partidos políticos, que plantearon cambios sobre el texto original.

Lacalle Pou se reunirá este lunes con los líderes de la coalición de gobierno para avanzar en la redacción definitiva del proyecto que será remitido al Parlamento.

"El lunes lo que esperamos es comentar finalmente los cambios que se han hecho en el proyecto, presentarlo a autoridades de la coalición y ya dejarlo pronto para el jueves tener el Consejo de Ministros y presentar el proyecto en el Parlamento", comentó el mandatario en una rueda de prensa consignada por Subrayado. Lacalle Pou se refirió a este tema luego de asistir a un partido de rugby en Carrasco en homenaje por los 50 años de la tragedia de los Andes.

La aspiración del presidente es que el lunes se pueda "redondear" el texto para que el jueves 20 de octubre el Consejo de Ministros lo firme. De esta manera, según el plan de Lacalle Pou, el viernes el proyecto sería enviado al Parlamento.

El presidente también insistió en que la reforma de la seguridad social es impostergable. "Si Uruguay no reforma su seguridad social, nuestros hijos, nietos, no se pueden jubilar y si lo hacen no lo van a hacer bien", señaló.

"Todo el sistema político sabe que tiene que haber un cambio. Tomamos ese desafío y vamos por una reforma sostenible, justa y de largo aliento", aseguró y agregó que el proyecto tiene "muchas cosas positivas".

Los socios de la coalición de gobierno presentaron a lo largo del proceso de redacción del proyecto una serie de cambios sobre el texto original. Los más notorios fueron los de Cabildo Abierto y el Partido Colorado. En total, según Lacalle Pou, se recibieron entre 24 y 25 propuestas de modificaciones.