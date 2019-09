Lacalle Pou: "Gobierno demuestra que se va a ir de la manera más indigna"

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou suele imaginar que si es electo presidente, la transición de gobierno será “civilizada”. Hace un mes, en una conferencia de prensa en Durazno, dijo que confiaba en que el “espíritu republicano” del presidente Tabaré Vázquez así lo aseguraría. Sin embargo, las críticas de varios jerarcas del gobierno a la oposición lo hicieron cambiar de opinión.

“Este gobierno podría hacer una retirada digna, de cooperación, de pasar la posta al gobierno que viene. ¿Saben qué? El gobierno está demostrando que se va a ir de la manera más indigna, sujetándose a los sillones, insultando y agraviando, porque están más enamorados del poder que del prójimo”, dijo este miércoles en un acto en Paso de los Toros (Tacuarembó).

Lacalle Pou dijo en ese acto que el gobierno “no aguanta la presión de una elección, con lo cual no va a aguantar cinco años más de gobierno”. “Si ante la más mínima diferencia insultamos y agraviamos, ¿qué le estamos diciendo a la ciudadanía? Que no estamos preparados. Si no aguantamos la presión de una urna, no vamos a aguantar la presión de un gobierno”, sostuvo.

Para el candidato “cuando un jerarca se sale de las casillas, cuando está de continua campaña con el sueldo que le paga el pueblo, cuando ya no recurre más a la argumentación, cuando tiene vergüenza de su gobierno y no lo defiende está demostrando que está nervioso”. “Yo creo que está bien en estar nervioso, porque en el aire hay alternancia”, agregó.

Camilo Dos Santos

Este miércoles, la ministra María Julia Muñoz volvió a cuestionar a Lacalle Pou y dijo que ser electo presidente “sería lo peor que le puede suceder a Uruguay porque no califica para el cargo”. “Es un hombre que ha llegado al parlamento por los votos de su mamá, no tiene experiencia de trabajo”, dijo en el programa Doble Click de Del Sol FM y cuestionó que “no tiene experiencia de estudio, nada más que en la Universidad Católica, o sea en un grupo selecto donde se paga”.

Lacalle Pou, en tanto, ha aprovechado sus gira para criticar que a los ministros se les está “pagando para que hagan campaña y le peguen a la oposición”. “Si somos gobierno, es que los ministros hagan campaña, ¿saben cómo?: cortando cintas, haciendo inauguraciones de escuelas, de liceos, de policlínicas, de industria, de cosas que den laburo y generen progreso; y no diciendo que la cosa esta bárbara cuando la gente sabe que la cosa no están bien", dijo en otro acto en Minas de Corrales (Rivera).