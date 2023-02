Lacalle Pou habló sobre la responsabilidad política tras inundaciones en Casavalle: “Que cada uno se haga cargo”

Luego de las intensas lluvias que provocaron una inundación en Casavalle la semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou aseveró que los vecinos no culpabilizaron a ninguna autoridad por falta de obras y saneamiento en la zona.

“Cuando uno veía la filmación el otro día de barrios inundados. Cuando uno tenía que sacar la heladera, el perro, los gurises, la cama, el colchón; ¿a alguien se le ocurre que ese vecino, en ese momento, dijo ‘esto es culpa de…’? No, ese vecino dijo ‘me estoy inundando, no sé qué pérdidas voy a tener, no sé lo que me va a pasar y lo peor es que sé que esto me va a volver a suceder’", expresó el mandatario este lunes.

De esa manera, recalcó que eso “habla muy bien del Uruguay que necesitamos: que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer”. Según Lacalle, al vecino “le importa muy poco” de dónde vienen las obras, si de un ministerio (es decir, gobierno nacional) o un municipio o la Intendencia de Montevideo.

“Después veremos quién convence, quién no convence, quién genera más sueños, quien genera menos sueños. Eso no importa, falta mucho”, indicó, en referencia a las elecciones nacionales de 2024 y el clima de campaña que desde ya se vive.

Las obras que inauguró Lacalle Pou en Capra

Lacalle Pou inauguró este lunes obras en el barrio Capra de Montevideo. Según informó Presidencia, se asfaltaron casi seis kilómetros de calle, lo que beneficiará a unas 1.000 familias del Municipio F. Esto se realizó a través del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, que gestiona la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

“Además de las obras en Capra, el plan posibilitará la mejora de la trama vial de los barrios Nuevos Rumbos, El Renuevo, asentamiento Santos Dumont, Camino Cruz del Sur, Carlos A. López, y Camino Santos Dumont, en Montevideo. El presupuesto total del proyecto supera los $ 82.600.000”, comunicó Presidencia.

En este marco, el jerarca enfatizó que “la cuneta no tiene color” político y manifestó: “Una cosa es la batalla dialéctica, que es bienvenida y por suerte en Uruguay existe mucha y fermental, y otra es la obra”.