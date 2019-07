Lacalle Pou: Medicfarma fue una propuesta más "electoral" que de "diseño posible"

El senador y candidato a presidente del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo que la propuesta de dar medicamentos gratis a jubilados y pensionistas a través de la tarjeta Medicfarma que propuso el millonario Juan Sartori durante la campaña para las elecciones internas se basó en su "carácter electoral" y que para ser incluida en su programa de gobierno tendrá que ser defendida por sus "elementos técnicos".

"Es una propuesta (de la cual) desconozco su contenido profundo, financiación, mecanismo, etcétera. Veremos si la pueden defender, si la pueden sostener en términos no solo políticos, que es lo que entendí –hasta ahí llega mi capacidad–, sino si se puede sostener en términos sociales y económico, sobre todo eso último", dijo este martes el amplio ganador de la contienda blanca, en entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM.

E insistió: "Me pareció una propuesta mucho más con carácter electoral que con un diseño técnico y posible".

Alem García, y dirigente de Todos por el Pueblo y mano derecha de Sartori, había indicado este lunes a En Perspectiva que intentará convencer al Directorio del Partido Nacional para que incorpore la creación de esa tarjeta al programa único de los blancos.

"Fue atacada porque se consideraron determinadas razones que la hacían inviable, pero eso es falso, es una gran mentira: la tarjeta con los medicamentos gratis para los pasivos es totalmente viable, no inventamos la pólvora, existe en varios países", señaló García. Y según había expresado, consideraba imperioso que la iniciativa se concretara en el próximo gobierno porque "con los medicamentos hay una mafia de mercantilistas que priorizan sus intereses antes que los intereses de orden social".

Es una propuesta que ya había recibido críticas por parte de varios expertos e incluso una de sus asesores, la anestesista Clarisa Lauber, reconoció a El Observador que "nadie (sabía) los datos reales" para poner en marcha el plan.

Además, hubo otro asesor del millonario y que también participó de la elaboración de ese plan –que incluyó el reparto real de tarjetas que decían que iban a ser válidas a partir de marzo de 2020 si Sartori era presidente– que sostuvo que no era viable que hubiera medicamentos gratis para todos. Mario Cabrera afirmó que eso era "imposible" a pesar de la promesa que hizo hasta último momento el millonario, que fue el segundo precandidato más votado de los blancos con el 20,69% de los votos.

Y de hecho, el propio programa de Sartori daba una visión distinta a la promesa electoral. “Lanzaremos un programa de universalidad farmacéutica para jubilados y pensionistas (‘Medicfarma’) que permita, mediante la negociación centralizada nacional de las adquisiciones de medicamentos, abatir el costo de los mismos, en base a escalas decrecientes, según el monto de ingresos”, decía el documento oficial.

Y Cabrera había sido claro: “Más allá de que sea gratis algo para alguien, no puede ser para todos. Eso es imposible”, afirmó.

Por lo que para Lacalle Pou, que venció en las urnas de los blancos con el 53,77% –con el 99,9% de los votos escrutados–, la forma en la que una iniciativa política pueda ser considerada con seriedad para poder ser contemplada en su eventual futuro gobierno "tiene que ser posible, realizable, además de que tiene que ser justa".

Según comunicó a mediados de junio el equipo de comunicación de Sartori, el costo proyectado para la implementación de Medicfarma tenía un costo de US$ 154 millones, un monto accesible, de acuerdo al millonario, en comparación al presupuesto nacional.

"Yo no me puedo hacer eco de ningún compromiso (y) que después no pueda dar la cara a la gente si me tocar estar en el gobierno", dijo Lacalle Pou, y concluyó: "Me imagino que si van a querer que se introduzca en el programa tendrán elementos técnicos para defenderla. Quiero creer".