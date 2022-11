Lacalle Pou pidió que "cada uno asuma su responsabilidad" frente al medio ambiente

Para el presidente de la República, Lacalle Pou, es momento de que "cada uno asuma su responsabilidad" frente al medio ambiente. El mandatario apuntó a que muchas veces se le echa la culpa a "las grandes potencias".

"Siempre la culpa o la responsabilidad es del otro y no nuestra", añadió durante la inauguración del Comité Internacional sobre el Acuerdo de Plásticos en Punta del Este, según comunicó el Ministerio de Ambiente en su cuenta de Twitter.

"Desde el momento en el que Uruguay se hace cargo de esta reunión asume una responsabilidad, no de la organización sino del contenido", aseguró el presidente. Lacalle Pou, el ministro Adrián Peña y la directora ejecutiva de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, fueron los oradores en la apertura del evento.

“Espero que esta reunión sea recordada como un puntapié inicial y que haya generado resultados. A veces la suma de convenciones y de reuniones sin resultados específicos genera frustración en la población”, comenzó Lacalle Pou, según consignó Telemundo.

“Creo que este es un momento especial en el que podemos hablar de tres elementos”, indicó el presidente.

Los tres puntos

“El conocimiento en el sentido más amplio. Hoy pertenecemos a una generación que tiene acceso a la información como nunca en la historia. Sabemos qué hace bien, qué hace mal, qué deja una huella y qué no. Ningún ciudadano o gobernante puede decir que no sabía sobre las acciones que estaba tomando. El conocimiento también de los procesos a seguir, porque no solo hay diagnóstico sobre el mal que se causa, porque también sabemos el camino que hay que hacer para revertirlo o para generar el bien. El conocimiento desde el reconocimiento de la asunción de responsabilidades. Y ese es el segundo elemento que quiero mencionar: la responsabilidad”, continuó.

En este sentido, para el presidente “a veces se tiende a maximizar la responsabilidad”. “Que es culpa de las grandes potencias, de los multilaterales. Siempre la culpa o la responsabilidad es del otro y no nuestra. Creo que es un momento muy importante, en base al conocimiento, para que cada uno asuma su responsabilidad. Desde el momento en el que Uruguay se hace cargo de esta reunión asume una responsabilidad, no de la organización sino del contenido. La responsabilidad de los gobiernos tiene que penar y castigar, pero sobre todo de promover determinados usos y costumbres”, dijo.

En el tercer punto, Lacalle Pou se refirió al "optimismo". “Cuando un gobernante se para enfrente a un grupo de personas tiene que fundamentar su optimismo, no puede ser un optimismo personal y sin anclajes”, aseguró.

Ministerio de Ambiente

Luis Lacalle Pou, junto al ministro Adrián Peña, la directora ejecutiva de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen y el intendente de Maldonado, Enrique Antía

“Tuve la oportunidad de escuchar discursos de gente muy importante en las Naciones Unidas, donde se proponía que de una vez por todas se ate economía al medio ambiente. Ese divorcio o falsa contradicción entre que la economía va de un lado y al ambiente del otro hace imposible que tengamos avances”, sostuvo.

Por otro lado, el presidente mencionó que “hace pocos días nuestro país emitió un bono único de sus características, un bono que fue trabajado durante mucho tiempo, poniéndonos metas exigentes, que habla del cumplimiento o no de metas fiscales atadas a los intereses". "En esa aparente contradicción o divorcio hay una unión indisoluble en la cual nuestro país se comprometió y sacó bonos al mercado, recibiendo una gran demanda y oferta. Nos hemos atado a cumplir, y no solo que se nos pene si no cumplimos, sino que se nos premie pagando menos intereses si cumplimos con ese bono", añadió.

“Por otro lado, he visto interactuar a ministros que en defensa de su cartera, de su trabajo, a veces también tenían ese aparente divorcio entre la economía, la producción, la industria, y el medio ambiente. Acá en Uruguay se juntan cotidianamente para planificar y coordinar acciones el ministro de Ambiente, el ministro de Ganadería, el ministro de Industria, el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Economía”, sostuvo el presidente.

“En esas tensiones naturales que hay en la sociedad, cuando se llega a un punto de equilibrio me baso en el optimismo”, explicó.

Finalmente, Lacalle Pou recordó el concepto de Uruguay Natural, que el país adoptó "hace muchos años". "Es un concepto aspiracional, una definición de lo que el Uruguay entiende es, cómo se siente y cómo tiene que ser visto en el mundo. Es por nuestro territorio, nuestra gente y espero que las futuras generaciones puedan decir que también es por lo más importante: por la acción humana de los que estamos acá”, afirmó.