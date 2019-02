Lacalle Pou quiere "cambiar la estructura tarifaria" para que a empleadores "les sirva dar laburo"

Hace 42 años que Machín –como le gusta hacerse llamar- tiene una verdulería en San José. Con orgullo mencionó que es una de las más grandes de la zona. Pero de un momento al otro, el orgullo se transformó en lamento. “En pocos meses voy a tener que cerrar”, dijo a El Observador en Raigón, un pueblo maragato al que llegó para presentarse con el precandidato Luis Lacalle Pou, que se encuentra en una gira por localidades pequeñas de todo el país.

Machín le contó al líder del sector Todos que no puede seguir pagando impuestos, tarifas ni mantener a sus empleados. Por eso resolvió apurar su retiro y cerrar su emprendimiento de más de cuatro décadas.

Fueron varios los vecinos que se acercaron al precandidato para comentarle dificultades productivas que estaban teniendo. “Pregúntenle a cualquier tambero, almacenero, comerciante, productor de queso -el chico, el mediano y hasta el grande- si hoy no está al límite de su capacidad contributiva. ¿O no nos enteramos la cantidad de comercios que están cerrando? ¿No sabemos la cantidad de gente que está perdiendo laburo? ¿La gente cierra los comercios porque quiere o echa gente porque le gusta? No, cierra o echa porque no le da” dijo Lacalle Pou recogiendo ese guante en Pueblo Nuevo, otra localidad de San José, que no llega a los 500 habitantes.

Además de San José, esta semana recorrió pueblos de Colonia y Soriano y en todos ocupó gran parte de su discurso en cómo pretende cuidar el empleo a la gente. Durante su visita a La Paz (Colonia), el precandidato dio la clave de cómo piensa hacerlo: “Nos gustaría cambiar la estructura tarifaria”, dijo.

Eso significa, según explicó en su discurso, que de ser gobierno pondrá en marcha mecanismos para estimular que al empleador “le sirva dar laburo”.

Es en esa línea de buscar que los empresarios puedan dar trabajo es que el precandidato y líder del sector Todos viene planteando desde hace bastante tiempo que se necesita que el próximo gobierno sea austero y ahorre, para “aflojarse el cinturón a los uruguayos”. “El régimen lo van a manejar los gobernantes, se terminó el régimen de la gente. La gente no aguanta más. Me voy a comprometer con ustedes diciéndoles cuánto vamos a ahorrar, en qué tiempo y después de que hayamos hecho el ahorro les voy a decir en qué les voy a aflojar el cinturón”, afirmó en Pueblo Nuevo y reiteró que una de las prioridades será la baja de los combustibles y la tarifa eléctrica apenas tengan “un ahorro importante”.

Este martes, en el pueblo Rafael Perazza (San José) Lacalle Pou explicó que buscará esos cambios en la estructura tarifaria y reducir el costo del combustible y la energía eléctrica no solo para el día a día de los uruguayos, sino pensando en empresarios y productores grandes, chicos o medianos. “Mi tarea es que produzcan más y que ganen más plata”, dijo.

Cuidar el bolsillo

Hace poco menos de un año, en una de sus audiciones semanales que comparte en las redes sociales, el precandidato manifestó que no piensa hacer un ajuste que toque el bolsillo de la ciudadanía.

“Algunos hablan de que el gobierno deberá necesariamente hacer un ajuste por vía tarifaria y administrativa. Nosotros hemos sido claros y decimos que no es necesario y segundo que no es conveniente. Estamos convencidos que la gente ya hizo el esfuerzo y que ahora le corresponde al gobierno”, afirmó y agregó: “Con austeridad en algunos puntos importantes vamos a poder bajar enormemente lo que está siendo gastado por el gobierno del Frente Amplio. Ahorros que no significan recortar ningún plan social”.

Lacalle Pou lo definió en entrevista con El Observador como “un shock de austeridad” en el que el gradualismo quedará de lado porque considera que “aplicado de determinadas maneras termina siendo inerte, no sirve, no genera consecuencias ni resultados”.

Según se expresa en los lineamientos programáticos del sector del precandidato, para lograr ese propósito “habrá que modificar la gobernanza de las empresas públicas, fortalecer las unidades reguladoras y tomar algunas medidas de fondo como la liberalización de la importación de combustibles”.