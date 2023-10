Lacalle Pou ratificó a Heber en Interior tras pedido de renuncia del FA: "No me extraña que actúen de esta manera"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ratificó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en su cargo luego que el Frente Amplio pidiera su remoción tras conocerse la detención del director del exComcar, Carlos Taroco, en el marco de la investigación sobre Gustavo Penadés.

En una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva, el mandatario dijo que ni bien la fiscal Alicia Ghione informó que varios policías habían buscado información sobre las víctimas de Penadés, se puso en contacto con Heber.

"Quien hace la investigación para dar con esta acción de un policía, la hace la policía. O sea que la policía lejos de encubrir y mirar para el costado hace una investigación y le aporta como auxiliar de la Justicia justamente estos elementos para que se pueda saber lo que existía", dijo Lacalle Pou.

El presidente agregó que "lamentablemente" no le extrañaba el pedido del FA y que no "aporta mucho". "Ante esta situación tan difícil, dura y aberrante, que la conclusión sea el pedido de renuncia de un ministro la verdad que no me extraña (...) pensé que en determinadas situaciones tenían otros límites", subrayó.

Lacalle Pou señaló que en el Ministerio del Interior "se está haciendo una investigación administrativa" lo más "profunda posible" para saber "exactamente si hay más gente involucrada".

Ante una repregunta, el mandatario insistió en que fue la policía la que investigó y llegó a "una conclusión" y le aportó "estos datos a Fiscalía".

"No termino de entender cuál es la omisión por parte del Ministerio del Interior. Es un día muy complejo, personalmente triste y lamentablemente aparece la política electoral, y para tener réditos aún en estos casos. Están en todo su derecho, nosotros nunca hemos sido así. De hecho, los que salen pidiendo la renuncia son los que se atendían ilegítimamente e irregularmente en el Hospital Policial y realmente que tengan voz para pedir renuncias cuando no hay elementos de juicio, insisto tampoco me sorprende", sentenció.

La detención de Taroco

El director del exComcar, Carlos Taroco, fue detenido en la tarde del lunes acusado de entorpecer la investigación por la que fue imputado Penadés.

"El objetivo era armar un plan, por lo que entendemos una estafa procesal", dijo Ghione en rueda de prensa y agregó que "probablemente" hubiera más funcionarios policiales involucrados.

Inés Guimaraens

Penadés fue enviado a prisión

El equipo de la fiscalía está reuniendo evidencia acerca del rol de Taroco en esa estafa procesal, aunque –según dijo– involucró a otros policías para obtener información de las víctimas.

Penadés y el profesor de historia, Sebastián Meuvezín fueron imputados este martes por varios delitos vinculados a la explotación sexual de menores y estarán en prisión durante 180 días mientras continúa la investigación.

La audiencia duró ocho horas, desde que comenzó a las 14:30. En el medio las defensas de ambos imputados pidieron anular la audiencia por falta de garantías, pero esto fue rechazado por la jueza Marcela Vargas.