Lacalle Pou recordó el clásico en el que le pegaron cuatro palazos y le sacaron cuatro dientes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, contó el motivo por el que no va más a ver a Nacional, el equipo del que es hincha de "toda la vida".

En el programa 100% Deporte (Sport 890), el mandatario dijo que es socio del club y que iba mucho al Estadio Centenario. "Soy socio de Nacional de toda la vida. Tuve la suerte de debutar en el fútbol en el año 80. Con el amigo Tano Abadie estábamos en el estadio (el 6 de agosto, Libertadores 80). Mi equipo de toda la vida es Nacional", declaró.

Lacalle Pou contó que vivía en Pocitos e iba a los partidos que se jugaban en el Estadio Centenario porque le quedaba cerca. Eran 8 a 9 amigos que iban a la Tribuna Ámsterdam.

Fue a ver al equipo tricolor hasta el clásico de 1992, en el que el panameño Julio César Dely Valdés convirtió un recordado gol en el piso.

"Tuvieron un inconveniente conmigo, estaba en la América sentado. Mis amigos adentro de un calabozo, yo terminé afuera con dos dientes menos", dijo.

Y relató cómo fue el hecho: "Un policía se ensañó conmigo, me agarró, me sacó para afuera. De hecho, escuché a dos personas que le dijeron: 'Hay 60 mil personas, te llevás al hijo del presidente'. Me tiró por la escalera de adentro. Rodé ocho, nueve escalones y después me pegó dos palazos en la boca", comentó.

"Me arrancó 4 dientes, 2 me los puse de nuevo y 2 son postizos", comentó.

Lacalle Pou y su afición por Boston River

Lacalle Pou fue consultado por su fanatismo con Boston River, equipo al que suele seguir junto a sus hijos. Al presidente le preguntaron si tiene conocimiento de cuáles son los futbolistas titulares: "Por suerte voy con mis hijos, los conocen y mi hijo entrenó en Boston. Valdez lo tengo de memoria, el golero es un fenómeno. Aparte de veterano ves menos y le pregunto a mis hijos quien es aquel que la agarró", dijo.

También halagó a "Kike" Olivera. "No va a aguantar mucho más en Boston, y tampoco en el fútbol uruguayo. No soy un especialista un fútbol pero me parece un jugador distinto. Características dificiles de encontrar, no me cabe la menor duda", declaró.