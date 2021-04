Lacalle Pou: "Si fracasa la libertad responsable fracasa la humanidad"

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles que "si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad" en referencia a quienes consideran escasas las medidas que ha tomado el gobierno para reducir la movilidad y entienden que el concepto al que apela el mandatario para argumentar que no tomará más medidas resstrictivas no ha dado resultado.

"Me quiero parar en algo que algunos han discutido: la libertad responsable. ¿Alguien entiende la vida en sociedad sin libertad responsable? La libertad responsable es algo para hoy, para mañana, con pandemia y sin pandemia, es la vida misma en sociedad. He escuchado por ahí 'fracasó la libertad responsable'. Si fracasa la libertad responsable fracasa la humanidad. Fracasa la vida en sociedad. Entonces que no todo el mundo se comporte de esa manera no quiere decir que no sea algo vigente en la vida diaria de todos nosotros y por eso apelamos (a eso)", dijo Lacalle cuando le preguntaron en conferencia de prensa este miércoles sobre los resultados que había dado su política en la pandemia y con qué estaba conforme y con qué no.

"Yo soy el que menos habla de libertad responsable últimamente, lo que pasa que algunos les gustó el concepto para bajarle la caña. Y me parece bastante ilógico e irrisorio decir 'ha fracasado la libertad responsable'. Fracasamos como sociedad. Es bravo decir eso, yo no me atrevería a tanto, entre otras cosas porque confío en mi país y confío en mi gente", agregó el presidente.

Lacalle dio una conferencia este miércoles luego de una reunión de Consejo de Ministros en la que se resolvió la vuelta a clases de manera paulatina. En los anuncios estuvo acompañado de los ministros Daniel Salinas (Salud Pública) y Pablo Da Silveira (Educación y Cultura) y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.

El próximo 3 de mayo volverán a las aulas un máximo de 6 mil alumnos de aproximadamente 450 escuelas rurales, en lo que será el inicio de un largo proceso de regreso gradual a los centros educativos.

Ante la incertidumbre de cómo evolucionará la epidemia, y con la esperanza de que los resultados del plan de vacunación dispongan un escenario más auspicioso ya para mediados de mayo, el presidente definió junto a las autoridades educativas y sanitarias un cronograma tentativo que cuenta, por el momento, con tres fases aseguradas, que abarcan como máximo a unos 318 mil alumnos.