Lacalle Pou sobre el Mercosur: Brasil "vulneró" la regla del consenso al bajar el Arancel Externo Común

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a la flexibilización del Mercosur y a la postura de Uruguay de no apoyar la baja del Arancel Externo Común (AEC). "Cuando se baja el arancel externo común por parte de Brasil no se baja, y ahí estuvo la discusión mayor, con las reglas de consenso", dijo en una entrevista con Punto de Encuentro de radio Universal.

"El Mercosur se dio cuando se creó una forma de funcionamiento que es ´tenemos que estar los cuatro de acuerdo si no no avanzamos´. Ahora este avance de Brasil, después apoyado por otros países, no hubo consenso. ¿Qué quiere decir con esto? Que la regla de consenso en el Mercosur ha caído en desuso o ha sido vulnerada. Con lo cual nosotros estábamos dispuestos a acompañar si se agregaba la flexibilización. ¿Qué nos habilita cuando no se cumplen las reglas de consenso? Nos habilita a nosotros a avanzar en la flexibilización", agregó el presidente.

Brasil decidió unilateralmente reducir en un 10% el Arancel Externo Común de una serie de productos. Si bien Argentina y Paraguay respaldan esta decisión, las decisiones en el bloque se toman por consenso y Uruguay no estuvo de acuerdo.

Lacalle reafirmó que la flexibilización del bloque no se trata de un "capricho" sino que es una política de estado que viene de los últimos cuatro gobiernos. "La diferencia es que nosotros avanzamos", afirmó. Este martes, Lacalle anunció entrevistado por Telenoche que también comenzaron conversaciones con Turquía por un posible acuerdo comercial.

Por otro lado el presidente dijo que con la oposición tiene buen diálogo pero lo que falta son "coincidencias" en políticas de largo plazo como los Tratados de Libre Comercio. "Diálogo hay, con los sindicatos y las cámaras empresariales. No están apareciendo muchas coincidencias. Ahí deberíamos trabajar un poco más. El tema es que nos eligieron con un programa de gobierno, con un compromiso por el país, firmado por cinco partidos. Lo tenemos que llevar adelante", afirmó.

A su vez, se refirió a la relación que tendrá con el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira. "Con Pereira tengo una buena relación desde su lugar como presidente del Pit-CNT y yo como presidente de la República. Ya teníamos una buena relación personal que seguro va a continuar él presidiendo un partido que representa, en la última elección, al 39% de la primera vuelta de los uruguayos. Yo creo que la esencia son las relaciones humanas. Aunque no nos pongamos de acuerdo, lo importante es el tono", afirmó.