Lacalle Pou sobre la emergencia sanitaria: "Cuanto antes se pueda", hay que "derogarla"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este miércoles por la situación de la pandemia y el posible cese de la emergencia sanitaria. "Soy de la teoría de cuanto antes ir derogando la emergencia sanitaria. Porque se le otorga facultades al gobierno que no me parece lógico que las tenga por mucho tiempo. Hay que volver a la normalidad de las facultades. El próximo paso sería sacarnos esto (el tapabocas) al aire libre. Estamos viendo el tema de la Delta y alguna otra cosa más que anda en la vuelta. Pero sería lógico que en los espacios públicos, en cualquier momento, podamos andar sin tapabocas", señaló el presidente

"En espacios abiertos con una población de un 73% o 74% vacunado y con un virus que no está circulando comunitariamente como estuvo en su momento no me parece contradictorio. Si me parecería contradictorio hacerlo en espacios cerrados", aseguró.

Con ​más de​ 2,7 millones de personas inoculadas con ​una dosis más del 7​6,5​% de la población de Uruguay ya recibió ​al menos una inyección de la vacuna contra el coronavirus, de acuerdo con el monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública​ (MSP)​. Mientras, el porcentaje de ​los vacunados con dos dosis​ alcanza ​​​el 72,2%. Hasta la tarde de este miércoles, Uruguay había administrado 691.206 dosis de refuerzo, administradas para los inmunizados con dos dosis de Sinovac y los inmunodeprimidos inoculados con Pfizer o Astrazeneca, o terceras y cuartas dosis como aquellos inmunodeprimidos que recibieron la pauta completa de Sinovac.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) pidió información al gobierno de Chile para analizar, durante las próximas semanas, la posible autorización de la vacunación anticovid en los niños menores de 12 años, como hizo en los días anteriores el país andino.

"Se ha buscado información. Es una situación que está en plena revisión. El ministro (Daniel Salinas) nos ha solicitado que la semana próxima nuestros departamentos técnicos tomen comunicación con autoridades sanitarias chilenas para tener material encima de la mesa. El resumen es que de aquí a dos, tres o cuatro semanas se podrá o no (aprobar la vacunación a menores de 12 años) y eventualmente comunicaremos novedades (sobre la decisión)", declaró a Canal 4 el director general de Salud, Miguel Asqueta el pasado jueves.

"(Nos estamos manejando) sin apuro y sin presiones para tener convicción", explicó Salinas, consultado por El Observador. Chile lo hace de ese modo porque con la primera etapa de la campaña no llegó a los niveles más altos de vacunación, subrayó.