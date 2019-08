Lacalle Pou sobre la renuncia de Costa: "Fue una decisión lógica, justa y esperable"

El candidato blanco Luis Lacalle Pou aseguró a El Observador que la renuncia de Óscar Costa, exdirector de campaña de Juan Sartori, "fue una decisión lógica, justa y esperable". El exdirigente del sector Todo por el Pueblo dimitió después de que El Observador divulgara los audios en los que pidió a la exeditora del portal Ecos, Magdalena Herrera, que publicara noticias tendenciosas en contra de Lacalle Pou.

En otro de los audios, Costa se refirió a la futura campaña de Sartori al Senado y aludió a la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Beatriz Argimón, como un "monigote". "Vamos a sacar un Senado y un Parlamento impresionante. Va a ser el soporte del gobierno del Partido Nacional a pesar de que pusieron al monigote de la vicepresidenta”, dijo Costa con respecto a la compañera de fórmula de Lacalle Pou.

El líder del sector Todos se refirió a la renuncia de Costa antes de un acto en Orgoroso, una localidad de Paysandú. Hace algunas semanas, Costa denunció en la Justicia a Herrera por difamación e injurias, al tiempo que acusó a la periodista de mentir cuando dijo que había recibido instrucciones para publicar artículos en contra de Lacalle Pou. Luego de una conciliación, Costa retiró la denuncia.

Los diálogos entre Costa y Herrera evidenciaron la forma en la que Costa le daba instrucciones a Herrera. Por ejemplo, en una conversación que tuvo lugar el 7 de junio, Costa le dijo: “A mí me gustaría que se vea más, que aparezca como nota de prensa común y silvestre en la sección. Metela como nota de prensa. No la metas en opinión porque se lee más si entra como nota de prensa. Como no va firmado por nadie entra como nota común y silvestre”.

“Mirá que el amigo (Sartori) está inquietísimo, en cualquier momento nos patea el tablero. Está muy nervioso, estamos creciendo demasiado y quiere estar usando todas las herramientas habidas y por haber”, agregó en la conversación con Herrera.

Cuando la periodista le objetó que ese tipo de noticias podían afectar a la "veracidad" del portal Ecos, Costa insistió. “El portal tiene que seguir haciendo su tarea, pero que esta nota entre como una nota más (y no como opinión)”, le dijo.

La nota en cuestión estaba titulada "Juan Sartori fue uno de los aportantes a la campaña de Lacalle Pou". El texto empezaba diciendo que "Lacalle Pou conocía bastante bien a Juan Sartori, que fue uno de sus aportantes en las internas pasadas del Partido Nacional, y hasta hace dos años Sartori le mantuvo su respaldo".

Costa le anunció a Herrera que el portal Ecos, propiedad de Sartori, pasaría a ser un órgano propagandístico del empresario devenido en político después de que este perdió en las internas con Luis Lacalle Pou.