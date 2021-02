Lacalle Pou sobre las vacunas: "Los precios forman parte de la confidencialidad"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este miércoles en una conferencia de prensa que el precio de las vacunas que acordó Uruguay con los laboratorios Pfizer-BioNTech y Sinovac es confidencial, y que los US$ 120 millones anunciados son el tope máximo que pagará el país por las 3,75 millones de dosis que prevé recibir.

"Los precios son parte de la confidencialidad. Creo. Si no lo son, los vamos a tener. (Pero) creo que hubo un mal entendido. Algunos sacaron cuentas de almacenero: si teníamos US$ 120 millones, cuánto pagamos por cada vacunas... Es equivocado", dijo el presidente desde la Base Aérea Nº 1, al regresar del encuentro con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Le pedimos al Tribunal de Cuentas que esto podía llegar a costar US$ 120 millones, el total de lo que el país podía gastar en vacunas. No quiere decir que lleguemos a eso", agregó el primer mandatario.

El presidente también fue consultado por la información que divulgó el Poder Ejecutivo en los últimos días sobre el apoyo que recibió del gobierno de China en las negociaciones por las vacunas de Sinovac. Esa información –una carta de Lacalle Pou enviada el 21 de diciembre al presidente chino Xi Jinping solicitando su apoyo, y su respuesta afirmativa el 8 de enero– fue difundida por Presidencia días después del anuncio de la compra, y de que el director del Instituto Butatan de San Pablo, Dimas Covas, dijera que no había un preacuerdo con Uruguay por las dosis que el instituto fabrica para la región.

"No quiero aburrirlos con todo el proceso: los teléfonos, los mails, los llamados. Las cartas con todos los laboratorios y algunos gobiernos datan de hace mucho tiempo; entre ellos, una carta al presidente chino que tiene algunos meses, para solicitar el apoyo para conseguir las vacunas", dijo Lacalle Pou, que recordó luego la visita que hizo este lunes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al embajador chino en Uruguay Wang Gang, para agradecerle por las gestiones hechas por su país.

"Al final de ese proceso fue que hicimos el acuerdo con Sinovac", agregó el presidente en referencia al acuerdo para traer las primeras dosis de esa vacuna directo desde Pekín.

El mandatario también fue consultado por la vacuna rusa Sputnik V. La revista The Lancet publicó esta semana que esa inyección ofrece alrededor de 92% de protección contra covid-19, según revelaron los resultados de la última fase de los ensayos.

"El artículo de la revista abona cosas que ya veníamos sabiendo, y que nuestros expertos y la comisión ad hoc venía evaluando. Ustedes saben, vino el embajador ruso (Andréi Budáev), estuvo con Delgado y (Daniel) Salinas", recordó, aunque luego añadió que el gobierno no tenía particular "foco" en obtener esa vacuna. "Foco no pusimos ninguno en especial. Hablamos con muchos laboratorios. Obviamente, las dosis que estamos teniendo, ya sean de Pfizer o Sinovac, van achicando la necesidad del país", afirmó el presidente.