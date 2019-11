Lacalle: "Tenemos que esforzarnos para que Uruguay sea el de la tardecita de ayer y no el de la rambla (Kibón)"

Una vez que ejerció su voto en el liceo Guadalupe (Canelones), el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou se tomó tantos minutos para sacarse selfis con militantes como para, posteriormente, hablar con la prensa.

En caso de ser electo presidente, descartó "totalmente" hacer algún tipo de anuncio sobre su gabinete en esta jornada. "Si ganamos la idea es en un día, quince o veinte presentarles a ustedes todo el gabinete al mismo tiempo. No va a haber nombramientos salpicados", señaló.

Armando Sartorotti

Fue consultado tanto por el video divulgado por el senador electo por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos como por el comunicado de la revista del Centro Militar. Manini Ríos se dirigió a las Fuerzas Armadas y las llamó a no votar por el Frente Amplio, mientras que el comunicado convocaba a "expulsar al marxismo". El candidato quiso "separar" ambas cuestiones; dijo que hará "valoraciones" sobre el video de Manini una vez terminada la veda, pero manifestó su opinión sobre el comunicado del Centro Militar: "No comparto absolutamente nada".

No obstante, el candidato resaltó lo ocurrido ayer en la rambla del Parque Rodó, cuando militantes de varios partidos cantaron juntos el himno. "Difícilmente haya visto un cierre de campaña más lindo que el que ví ayer". Lo contrastó con lo sucedido en Kibón durante la madrugada de este domingo, cuando un ómnibus que transportaba a los funcionarios de la Armada Nacional y a las urnas que custodiarían en el balotaje fue apedreado por varias personas. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que Uruguay sea el de ayer en Parque Rodó y no el de la rambla (en Kibón)".

Cambiar el "se van" por "venimos"

Lacalle Pou subrayó que haber visto "cinco banderas" reunidas durante la campaña previa al balotaje es "un mensaje de pueblo de muchas verdades, mucha tolerancia". Agregó que eso lo llena de "emoción y responsabilidad": "Es un signo de solidez ciudadana".

Hizo énfasis acerca de cómo espera que sea "el proceso que se viene". "He visto declaraciones de importantes dirigentes decir que no estamos en la misma vereda. Hay que surgir en el centro. Que nadie piense que esto es cambiar una vereda por otra. Cambian algunos planes, temas. Pero no puede ser el 'se van'; es 'venimos', porque la base nacional la construyeron muchos hombres y mujeres de muchos partidos", apuntó.

Si gana la elección, contó que tiene la voluntad de reunirse con el presidente Tabaré Vázquez. "Pero insisto, no creo que esté el pescado vendido", acotó. Sobre lo dicho por Vázquez antes de votar -quien destacó la necesidad de alternancia en el poder-, el candidato agregó que "a una democracia le hace bien la alternancia".

¿Qué rol tendría el Frente Amplio en un gobierno de Lacalle Pou?. El candidato de la coalición opositora respondió que el partido "debe participar de los organismos de contralor". A su entender, los gobiernos tienen que tener "un contralor muy fuerte, político y ciudadano".