Lacalle Pou viajará a Japón a fines de octubre con el objetivo de aumentar las exportaciones de carne

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajará en misión oficial a Japón a fines de octubre invitado por el primer ministro Fumio Kishida, una instancia en la que buscará incrementar el comercio y las inversiones entre ambos países, principalmente la venta de carne, según supo El Observador a partir de fuentes de Presidencia.

La invitación se produjo el año pasado, cuando Uruguay y Japón celebraron 100 años de relaciones bilaterales, y fue reiterada en febrero en una conversación entre el canciller Francisco Bustillo y su par japonés Hayashi Yoshimasathe en la que acordaron fortalecer los lazos a través de nuevas acciones en el campo político, económico-comercial y de cooperación.

Además de Bustillo, Lacalle Pou viajará con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos. Aún no está definido si participarán la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber.

Si bien es un mercado pequeño, Uruguay tiene interés en profundizar los vínculos comerciales y aumentar las ventas de carne, ya que –en valor– Japón es el tercer importador más relevante a nivel mundial. De acuerdo con fuentes del MGAP, uno de los objetivos es volver a vender lengua, algo que se perdió en 2001 por la aftosa.

En lo que va de este año, los productores uruguayos exportaron apenas US$ 45 millones, la gran mayoría de carne vacuna aunque también se registraron ventas de carne de caballo y lana. Los cortes de mayor demanda son carne para manufactura, entraña fina y gruesa, aguja, bife ancho y bife angosto.

De acuerdo con datos de INAC, el año pasado las exportaciones de carne vacuna a Japón sumaron 6.637 toneladas y US$ 47 millones, lo que significó un aumento del 117% en volumen y del 115% en valor comparado al año anterior. Uruguay recuperó la habilitación sanitaria para exportar carne vacuna en 2019. Ese año el flujo exportador fue de US$ 20 millones mientras que en 2020 ascendió a US$ 24 millones.

INAC

INAC busca incrementar las ventas de carne a Japón

Más allá del viaje de Lacalle Pou, el problema para Uruguay es que no tiene firmado un acuerdo preferencial por lo que los productos se enfrentan a un arancel de 38,5%, una situación que lo pone en desventaja frente a los principales proveedores del país asiático. Mientras que Estados Unidos cuenta con un acuerdo bilateral, los otros exportadores involucrados (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y México) cuentan con acceso preferencial gracias al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés). Esto les permite ingresar carne vacuna con aranceles de 25%, porcentaje que bajará a 9% en 2033.

Uruguay se encuentra redactando su carta de solicitud de adhesión al CPTPP, y el tema será uno de los que conversará el presidente en la misión oficial, ya que el país consultó a Japón para el ingreso.

El año pasado entró en vigor un acuerdo para evitar la doble imposición –firmado en 2019– y otro de asistencia aduanera mutua que “impulsarán aún más las relaciones económicas”, de acuerdo con un comunicado de la cancillería emitido en febrero, que también señaló que Japón ve en Uruguay potencial como centro logístico clave en la región latinoamericana y que buscará impulsar proyectos en el área de las energías renovables, principalmente el hidrógeno verde.

Los países tienen desde 2017 un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que tiene como objetivo promover las inversiones y fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.

En cuanto a las importaciones uruguayas, el pico máximo se produjo en el año 2012, con valores superiores a los US$ 100 millones. El principal producto son los automóviles, con un peso de 18,5%. Entre las compras destacadas también aparecen el caucho sintético, las impresoras, los neumáticos y los instrumentos de medicina.