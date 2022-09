Lacalle recordó su infancia en la esquila y cuando era “el benteveo”

Durante la presentación del proyecto Lana Celeste a Qatar, en la Expo Prado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou recordó su infancia en la esquila y destacó la importancia de la producción lanera, a la que consideró sacrificada.

Cuando era niño “mi viejo me llevaba a la esquila, que duraba casi una semana. Yo quería ser embolsador y no me daban los kilos así que terminaba siendo benteveo”, contó el mandatario causando las risas del público que acompañó el lanzamiento oficial del proyecto por el que los jugadores de la selección uruguaya viajarán al Mundial de Qatar vistiendo trajes hechos con lana local Merino fino.

El “benteveo” o también llamado “virutero” es el encargado de barrer la lana de descarte una vez que termina la esquila, por ejemplo “el garreo”, la lana de las patas del animal que queda en la cancha y no es de calidad para vender.

Perros, bichera y baños

El presidente resaltó que con los años la producción ha cambiado y ya no es como cuando él era niño. Antes las bolsas donde se guardaba la lana eran de arpillera, hoy son de plástico; tiempo atrás las ovejas se esquilaban atadas, hoy la esquila se hace con el animal suelto.

Durante su vida y su vinculación con el campo ha visto transformaciones en el sector lanero, dijo. “Vi la bajada de la lana por los sintéticos, pero mucha gente siguió con la (producción) lanera y la doble propósito. Es una actividad muy sacrificada. Entre los perros, la bichera y los baños esta es una actividad que genera mano de obra intensiva, con mucho sacrificio”, sostuvo, y agregó que celebra la iniciativa.

Analía Pereira

Los jugadores de la selección vestirán con lanas Merino fino.

Una historia

Con el proyecto Lana Celeste a Qatar se buscará contar la historia que hay detrás de esta producción rural, que es “un rubro de oportunidades”, explicó Romeo Volonté, gerente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

“Aun en años difíciles como el 2021 (el sector lanero) produjo más de US$ 300 millones de ingresos de divisas para el país. En estos trajes estarán representados los productores y técnicos que soñaron hace más de 20 años con tener este tipo de tela con la genética ovina que hoy nos permiten tener esta lana”, subrayó el gerente.

Analía Pereira

La mesa donde tras la esquila se selecciona la lana.

Además de trajes, la selección uruguaya llevará al Mundial de Fútbol boinas hechas con lanas uruguayas, informó a El Observador Alberto Bozzo, ideólogo del plan de vestir a la selección con lanas uruguayas.

Bozzo fue una de las personas que acompañó el lanzamiento del proyecto en la Rural del Prado. Con él también estuvieron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; directores del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca; representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, integrantes del SUL, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, de Uruguay XXI y de la Asociación Rural del Uruguay.