Lacalle, sobre aeropuertos: "Quien fuera hacer la inversión tenía que tener un beneficio"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió este miércoles la extensión hasta 2053 de la concesión del Aeropuerto de Carrasco a Puerta del Sur S.A y la concesión en forma directa de seis aeropuertos del interior a la misma empresa.

"En este caso, un proyecto de ley presentado por el gobierno anterior establecía la posibilidad de concesionar o llamar a licitación y había una oportunidad de mejorar cinco o seis aeropuertos del interior. Y en esa ecuación, en la mesa de trabajo que tuvo el gobierno decidimos claramente que quien fuera hacer una inversión de más de US$ 65 millones obviamente tenía que tener un beneficio, en este caso la extensión de la concesión", dijo en conferencia de prensa.

"Actuamos acorde a la ley, acorde a la Constitución y con la convicción de que es la mejor decisión que pudimos tomar para que los aeropuertos del interior tengan una mejor infraestructura", agregó.

El gobierno otorgó de forma directa seis aeropuertos del interior del país y le amplió hasta 2053 –tenía hasta 2033– la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco a Puerta del Sur S.A, la empresa propiedad del argentino Eduardo Eurnekián.

Los aeropuertos internacionales otorgados fueron el de Rivera, el de Salto, el de Carmelo, el de Durazno, el aeropuerto de Melo y el de Paysandú, todos hasta 2053 confirmaron desde Puerta del Sur a El Observador.

Puerta del Sur S.A. ya era la concesionaria del Aeropuerto de Carrasco y pertenece a Corporación América Airports, que también es concesionaria de Laguna del Sauce a través de Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A.

Desde Puertas del Sur S.A dijeron a El Observador que las inversión total en esos aeropuertos en infraestructura, operación y mantenimiento superará los U$S 300 millones en 30 años. Los aeropuertos que requieren una mayor inversión inicial son los de Rivera y Salto en los que se invertirán US$ 15 millones en cada uno. A su vez, los aeropuertos de Carmelo y Durazno requerirán una inversión de US$ 8 millones.

Por otro lado, el presidente se negó a emitir comentarios acerca de lo expresado por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos que mencionó que era mejor hacer un llamado a licitación. "No voy a hacer consideraciones, se imaginarán que no puedo patear todas las pelotas", aseguró. Manini Ríos reclamó que “se pudo haber hecho alguna forma de llamado a interesados” o “una forma de licitación” por parte del gobierno, para otorgar concesiones de seis aeropuertos en el interior del país.

“Hubiera sido por lo menos lo deseable por si algún otro grupo u otro actor que quisiera participar, tuviera la oportunidad”, expresó en conferencia de prensa este jueves tras una reunión de la Mesa Política del partido, en el Centro de Montevideo.

En esa línea, dijo que “hubiera sido mejor hacerlo diferente”, aunque explicó: “Es una posición nuestra, pero el Poder Ejecutivo tiene toda la legitimidad y toda la prerrogativa para hacerlo como lo hizo”.

Defensa de la LUC

Lacalle aseguró que va a defender la Ley de Urgente Consideración (LUC) porque fue uno de los "compromisos electorales". "Obviamente que el presidente de la República no puede ir a un comité de un partido de la coalición a dar un discurso. No lo he hecho. Nunca fui a un comité político partidario. No hablo de temas partidarios pero sí hablo de un proyecto de ley que tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo y que vamos a defender", señaló.

"La defiendo primariamente con una pregunta. Después de un año y tantos meses de vigencia de la ley, ¿Qué perjuicio ha habido con la ley? Porque se supone que si es una ley con todo lo que los partidos de oposición están diciendo debe ser una ley espantosa y que generó resultados negativos. Bueno, que alguien me diga el perjuicio que trajo en cualquiera de esos ámbitos. De mi punto de vista, ninguno. Es más, ha tenido beneficios en muchos ámbitos", aseguró.