Lacalle sobre ministerios para Mujica y Astori: "Es el peor de los continuismos"

El candidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, criticó este jueves en Paysandú la decisión del frenteamplista Daniel Martínez de nombrar a José Mujica y a Danilo Astori como ministros —de Ganadería y de Relaciones Exteriores respectivamente— en un eventual cuarto gobierno de izquierda. "Es el peor de los continuismos", dijo en una conferencia de prensa.

Más tarde, en un acto, el nacionalista contó que, cuando recibió la noticia en la mañana, mandó un mensaje de Whatsapp a su equipo y sostuvo que "podía ser verso" o "fake news". "La última vez que escuché a Astori y Mujica juntos me dijeron 'un gobierno honrado y un país de primera' y eso no puede ser cierto", apuntó.

En la conferencia de prensa que realizó antes de dar su discurso, el líder de la coalición opositora también recordó la frase "educación, educación, educación" que sostuvo Mujica cuando asumió como presidente de la República en marzo de 2010, escoltado por Astori como vicepresidente.

Armando Sartorotti

Lacalle Pou también fue consultado por los periodistas por una frase que el diputado electo de Cabildo Abierto Martín Sodano expresó en entrevista con Búsqueda. Sodano aseguró que está en contra del aborto "porque sí" y defendió la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. "A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela", dijo.

El líder opositor señaló que el legislador electo "tiene libertad" de cuestionar los derechos adquiridos, aún en la discrepancia. De todas formas, sostuvo que esa postura contraria a la agenda de derechos "no es el camino que el compromiso de cinco partidos ha optado". Lacalle Pou reafirmó estar en contra de la despenalización del aborto pero aseguró que no derogaría la ley. "Buscaría otro mecanismo para que no se produzcan abortos en el país", dijo.

Para el nacionalista se debe trabajar en "la educación sexual, la paternidad responsable, el suministro de anticonceptivos", entre otras cosas, para evitar que el número de abortos crezca. "En Uruguay hay miles de hombres y mujeres que quieren ser padres adoptivos y no logran serlo. Fíjense que ironía. Por un lado, tenemos abortos. Por otro lado, tenemos gente que quiere ser padre o madre adoptivo y no lo logra", expresó en conferencia de prensa.

Respecto al debate que se realizará por normativa el próximo miércoles 13 de noviembre, Lacalle Pou sostuvo que, en esta oportunidad, el debate será "mucho más abierto" y tendrá "mucho más intercambio".