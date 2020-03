Lacalle, su seguridad personal y cómo se les escapa

Luis Lacalle Pou contó que durante su presidencia dedicará los días viernes a recorrer el país. Pero lo hará en silencio, sin avisarle a los medios.

“No se van a enterar porque no se trata de una visita con cámaras. La presencia publicitada genera una barrera. Yo quiero estar. Me gustar llegar, ir al almacén”, contó en la entrevista con El Observador de este lunes, la primera como presidente.

“Voy a caer. Es un presidente que va a estar. La presencia del presidente creo que genera un estímulo a todo el equipo”, dijo Lacalle. Aseguró que los ministros también harán lo mismo.

En ese tramo de la entrevista, el presidente aseguró que cuando está en la calle y en contacto con la gente no le gustar ni estar de lentes negros ni en autos blindados, porque no se puede bajar la ventanilla. “Tampoco me gusta que tenga vidrios negros”, afirmó.

“Yo soy el empleado más importante que tienen los uruguayos. Me tienen que poder tocar, mirarme a los ojos y decirme con respeto lo que quieran. Eso no es desmerecer la investidura. Creo en el liderazgo de la punta de la fila, de que tengo que trabajar más que los demás”, dijo.

El presidente contó también cómo es su relación con los funcionarios que se encargan de su seguridad. “Me les escapo”, confesó.

Contó que hace dos semanas se fue sin que se dieran cuenta a cortarse solo el pelo a Pando. “Es un equipo que está bastante acostumbrado a mí y el que no está acostumbrado lo corrigen. Yo ya tenía un par de policías que trabajaban conmigo y ahora me acompañan”, agregó.

