Larrañaga aceptó la propuesta de Presidencia y cadena nacional será el 16 de julio

El senador nacionalista Jorge Larrañaga aceptó este lunes la fecha propuesta por Presidencia de la República para realizar la cadena nacional solicitada por la campaña Vivir sin miedo, que será emitida en canales de aire el próximo martes 16 de julio. El mensaje buscará promover el plebiscito que plantea una reforma constitucional en materia de seguridad y es impulsado por el dirigente blanco.

La fecha fue puesta sobre la mesa luego de que el senador y ex precandidato del Partido Nacional impugnara la fecha original, que pautaba la transmisión para el pasado 1° de julio, un día después de las elecciones internas.

Según supo El Observador, el diputado de Alianza Nacional Pablo Abdala se reunió este lunes con José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación Institucional, para ultimar detalles y definir formalidades de cara a la transmisión.

La reforma constitucional que impulsó Larrañaga incluye la creación de una Guardia Nacional dotada de 2 mil militares, la creación de la cadena perpetua revisable, el cumplimiento efectivo de las penas y la habilitación de los allanamientos nocturnos.

El historial

El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, le dijo el 28 de junio a Larrañaga que debía utilizar la cadena el 1° de julio, un día después de la elección interna. Esa primera fecha concedida por Presidencia para la cadena causó rechazo y molestia entre Larrañaga y sus seguidores.

El secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma dijo a El Observador que si al nacionalista no le daba tiempo para preparar la exposición era un problema suyo. "Si el pide una cadena él tiene que saber", dijo, agregando que el plazo era "extremadamente correcto".

El senador se manifestó el 29 de junio en su cuenta de Twitter, aduciendo que establecer la cadena para el 1° de julio no era aceptable. "Así no. Concedieron la cadena, pero no pudieron contener su soberbia y su mezquindad. En estas condiciones no es aceptable. Reclamamos respetar a más de 400.000 uruguayos que firmaron y también a los que no. El gobierno no es dueño de la cadena nacional. La gente merece respeto", sostuvo.

El mismo día de las elecciones internas, el presidente Tabaré Vázquez desautorizó a Toma y Roballo asegurando que él aún no había firmado ninguna resolución al respecto. Además, comentó que el Poder Ejecutivo estaba "dispuesto a darle la cadena como la pidió la comisión que preside la reforma constitucional" y que había "otros pedidos para esa cadena de televisión".

"En caso de Larrañaga, durante meses recorrió todo el país hablando de por qué propone la reforma, se supone que la conoce bien y que por lo tanto hablar ahora, mañana, o antes de ayer no requiere de una superpreparación", comentó, en su momento, el mandatario.

Pese a que Vázquez aseguró no haber firmado ningún documento, el comando de Larrañaga recibió el 20 de junio una resolución que llevaba la firma del mandatario y que establecía que "por tratarse de una consulta que tendrá lugar en octubre, se dispondrá el uso del espacio de la cadena oficial el primer día hábil posterior a las elecciones internas que tendrán lugar el último domingo del presente mes".

El prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, mientras tanto, aseguró luego de un Consejo de Ministros realizado el 1° de julio que "el marco temporal lo marcó la solicitud, que llegó hace aproximadamente un mes", y agregó que el único criterio que se manejó fue no autorizar la cadena para antes de las elecciones internas para evitar la "confusión del electorado".

Finalmente, el mismo 1° de julio, Roballo anunció la propuesta de que Larrañaga se pare frente a la cámara el próximo martes 16. Y ahora, con el sí del senador, la transmisión es un hecho.