Larrañaga dijo que se creará un delito específico que castigue a los que rompen tobilleras

El ministro del Interior designado, Jorge Larrañaga, aseguró este miércoles que se incluirá dentro de la ley de urgente consideración la creación de un delito específico que castigue la destrucción de las tobilleras electrónicas, y además sostuvo que elevará al estatus de dirección a la División Políticas de Género que existe actualmente en la cartera de seguridad.

"No es posible que las tobilleras electrónicas terminen siendo rotas en siete, ocho o nueve oportunidades por parte de alguien que está obligado a su utilización como medida alternativa dictada por un juez competente", dijo el futuro secretario de Estado, en una rueda de prensa este miércoles, tras reunirse con la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón.

La creación del nuevo delito, dijo Larrañaga, no responde al hecho de que no sea punible romper los artefactos, ya que existe el delito de desacato y daños. Sin embargo, la ley no se aplica con frecuencia, agregó el futuro ministro.

"Como no se aplica el desacato y daño vamos a establecer un delito (específico) porque no es aceptable este tipo de violaciones a los mandatos judiciales. (...) Lo vamos a establecer a texto expreso", añadió Larrañaga, en referencia a la ley cuyo contenido será presentado el 22 de enero por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, al resto de los integrantes de la coalición.

Además, el próximo conductor de la cartera de seguridad adelantó que, en el marco de el mejoramiento del protocolo institucional de respuesta a las denuncias por violencia doméstica, planea darle una mayor "centralidad" al departamento que se encarga del tema en el ministerio.

"Estamos trabajando en la materia, y lo hemos hablado con nuestra amiga, la vicepresidenta de la República: vamos a elevar a la condición de dirección (a) la parte de violencia de género del Ministerio del Interior para que tenga una centralidad esa política, pero que a su vez sea una política descentralizada", aseguró.

Luego afirmó que entendía que era necesario "requerirle al equipo económico las asignaciones presupuestales en la materia", y adelantó también que se cambiará el sistema de custodia policial al que se recurre cuando no hay tobilleras disponibles para aplicar. "(Pretendemos que) la custodia, cuando se asigne como directiva del Poder Judicial al Ministerio del Interior, sea para el agresor, no para la víctima. (...) Eso nos parece fundamental", dijo.

Policía asesinado

En la sede del sector Todos del Partido Nacional, Larrañaga también fue consultado por el policía que fue asesinado este miércoles en la ruta 5 y Santa Lucía de un disparo en la cabeza, luego de ser asaltado por dos hombres que lo esperaban en una moto.

"Vamos a tomar contacto con la familia para poder conversar con ellos", dijo el ministro designado. "Cuando se ataca a un policía se está golpeando duramente a la sociedad entera; y esto nos tiene que trasladar la urgencia de una situación que tenemos que evitar. Nos duele enormemente esta noticia (...) y haremos todo lo posible para que estas situaciones no puedan darse en nuestra sociedad", añadió.

El próximo ministro del Interior también fue consultado por las autoridades dentro de la cartera que faltan ser designadas. Hasta el momento, solo fue confirmado en el cargo el próximo jefe de policía de Montevideo, Erode Ruiz, el futuro director del sistema carcelario, Luis Mendoza, y el director nacional de policía del nuevo gobierno, Diego Fernández.

"Estamos trabajando en esa materia con nuestro equipo y lo vamos a terminar definiendo con el presidente de la República", concluyó.