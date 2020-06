Larrañaga: "No hay posibilidad de que una amenaza de patoteros criminales pueda tener éxito"

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, acordaron reforzar la seguridad de los edificios de la Fiscalía, luego de varios ataques a sedes oficiales llevados adelante por la delincuencia organizada en los últimos días.

"Le transmitimos al ministro del Interior la preocupación por la seguridad de los edificios de la Fiscalía y los funcionarios, preocupación que también fue transmitida por la Asociación de Fiscales en una reunión de hace poco tiempo y como consecuencia de los hechos de pública notoriedad", expresó Díaz en rueda de prensa luego del encuentro, que tuvo lugar en la sede de la cartera de seguridad.

Los hechos conocidos son respuestas que ha dado la delincuencia organizada –así lo ha interpretado el gobierno–, como el ataque a la base de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Droga ocurrido el 9 de mayo, en el que desconocidos destruyeron cinco vehículos por efecto de la explosión de una granada de origen militar; el atentado del 17 de junio con disparos contra la sede de investigaciones de Las Piedras, donde dañaron la puerta y ventanas; y la amenaza de muerte contra la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero, quien recibió el 10 de mayo un mensaje firmado por una sigla –PCU– que ha aparecido en varios ladrillos de cocaína en las últimas grandes incautaciones. También fue amenazado de muerte el periodista Gabriel Pereyra días atrás.

"Hemos evaluado y definido acciones concretas a seguir, coordinadas entre ambas instituciones", agregó el fiscal de Corte, quien añadió que no podía dar detalles precisamente para no afectar la estrategia de protección.

A su turno, Larrañaga resaltó que tanto la policía como la Fiscalía continuará en una "posición muy firme, muy dura, contra el narcotráfico", y se refirió luego a algunas críticas recibidas por definir el combate a las bandas de narcos como una guerra.

"Muchas veces he escuchado con sorpresa que declararle la guerra al narcotráfico es una expresión que en otros países no ha funcionado, que ha causado miles de muertes... La verdad que no entiendo esa línea argumental", dijo el ministro, quien explicó que "el mandato legal" del Estado es frenar la delincuencia, y su extensión por el territorio nacional, "por los caminos constitucionales y legales".

Respecto a los ataques y mensajes de los delincuentes, Larrañaga contestó que "no hay ninguna posibilidad de que una amenaza de patoteros criminales pueda tener el mínimo éxito en contra de lo que es el proceder de la Justicia en el marco de la Constitución y la ley".