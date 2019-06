Larrañaga: "Sartori no va a ganar ni va a entrar segundo"

El precandidato blanco Jorge Larrañaga se mostró confiado en que Juan Sartori "no va a ganar" la interna del Partido Nacional (PN) ni va a "entrar segundo" el próximo 30 de junio. "Acá vota la gente. No vota la plata", dijo este martes el líder de Alianza Nacional en una entrevista con el programa Desayunos Informales.

Además, el senador nacionalista negó que existiera algún tipo de pacto verbal entre los demás precandidatos para evitar hablar en público de Juan Sartori. El líder de Todos, Luis Lacalle Pou, también dijo desconocer la existencia de este pacto del que informó El País.

"Le puedo asegurar que no existieron ni siquiera diálogos en esa línea. Doy mi palabra de que eso no es así. Quiero defender la identidad de un partido de 182 años. No nos prestaríamos a nada contra nadie", afirmó Larrañaga. Y cuestionó que el equipo de Sartori denunciara el pacto ante el Directorio del Partido Nacional aún cuando ya había sido desmentido por los principales involucrados.

Para el líder wilsonista las impresiones de que Sartori puede ganar la interna blanca o salir segundo, después de Lacalle Pou, se solucionarán "cuando se destapen las urnas" el próximo 30 de junio.

"La estimación que tenemos es que va a votar entre 35% y 40% (del padrón electoral). Ahora, en este momento, la mitad de ese 35% o 40% no sabe a dónde va a dirigir su voto", señaló Larrañaga, quien aseguró que los ciudadanos comienzan a formar su opinión de aquí a los próximos días.

Este lunes Sartori convocó un acto para presentar sus propuestas en materia de salud pero dedicó su discurso a responder a los demás precandidatos que formaron parte del pacto en su contra informado por El País. "Este 30 de junio se van a llevar la sorpresa de sus vidas", afirmó el empresario devenido en político. “Aquellos que pretenden ignorarme, como si eso fuera posible dentro de un proceso democrático, no entienden que el daño nos se lo hacen a Sartori, se lo hacen al país y a los miles de uruguayos que hoy comparten nuestras propuestas”, señaló.