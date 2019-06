Larrañaga: “La reforma es la forma de luchar contra la delincuencia"

El cartel que algunos estudiantes del liceo 28 decidieron colgar en la fachada del centro que rechaza el plebiscito constitucional para reformar cuatro aspectos sobre la seguridad pública, causó enojo en el impulsor de la reforma y precandidato, Jorge Larrañaga, para quien es “vergonzoso”. “Rechazamos algunas calificaciones vergonzosas en donde se ha roto el principio de laicidad”, dijo este domingo a la prensa luego de un acto en avenida Brasil y la rambla.

En el cartel se lee “la reforma no es la forma” y si bien había sido bajado de la entrada del liceo, los estudiantes decidieron por 35 votos contra 13 que se colgara nuevamente. “La reforma es la forma de luchar contra la delincuencia y contra el gobierno que pudiendo combatirla no lo hace”, les respondió el precandidato a los estudiantes, sin mencionarlos directamente. "Si querés seguridad no pidas militares, pedí educación. La reforma no es la forma”, indica la pancarta, a la que también se le sumaron carteles hechos a mano con textos como “con mordazas no hay democracia”.

Este lunes Larrañaga pedirá al gobierno que le habilite una cadena nacional para informar sobre el plebiscito, que deberá ser votado el último domingo de octubre junto con las elecciones nacionales. El líder de Alianza Nacional dijo que el objetivo de pedir la cadena nacional es “defender la reforma”.

“Somos el único sector de la vida política nacional que tiene una respuesta contundente en materia de seguridad pública frente a los índices de criminalidad”, dijo y afirmó que la custodia de las cárceles por parte de la Guardia Republicana es una muestra de “fracaso” y de la “necesidad de una Guardia Nacional” integrada por militares.