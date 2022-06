Larriera va al consejo directivo a dar explicaciones del mal momento de Peñarol

El rendimiento de Peñarol sigue dando que hablar por lo poco que muestra el equipo de Mauricio Larriera. El domingo perdió ante Liverpool, el campeón del Torneo Apertura, su tercer partido consecutivo en el Estadio Campeón del Siglo.

Desde que se inauguró la casa propia de los aurinegros en marzo de 2016, nunca había acontecido algo similar.

El pasado 14 de junio, el consejo directivo de Peñarol citó para la semana pasada al técnico. Algunos dirigentes pidieron su comparecencia para escuchar en vivo al entrenador por los pobres resultados.

El triunfo de visita ante Deportivo Maldonado el domingo 19, la final clásica de Tercera división –que terminó perdiendo el aurinegro 2-0– y una reunión de Tenfield por los Nostálgicos de Fútbol en la que participaron algunos dirigentes, hizo que el consejo directivo de la semana anterior, se pospusiera y que el DT, por ende, no concurriera. Por lo tanto, lo esperan este martes en la sede.

Leonardo Carreño

El rendimiento de Peñarol en este semestre ha sido muy pobre

Según expresó en aquel momento una fuente del club a Referí, existe un convencimiento de que no se hicieron las cosas bien en el período de pases anterior, y que se trajeron futbolistas quienes apenas se utilizaron y que, además, tampoco rindieron.

Pero la situación de Larriera empeoró aún más con la derrota contra Liverpool, ya que ahora Peñarol está a 8 puntos de Nacional, líder de la Tabla Anual.

Los dirigentes no lo quieren remover de su cargo, aunque, no obstante, sí quieren alguna explicación de por qué el equipo no rinde.

Ningún jugador del plantel se afianzó durante este semestre con Larriera. El único que mantuvo cierto nivel fue el arquero Kevin Dawson. Los demás vienen uno o más escalones por debajo suyo. Rodrigo Saravia había comenzado bien, y luego fue relegado.

Tras la victoria sobre Deportivo Maldonado el domingo 19 y tras conocer la decisión de los directivos, el entrenador aurinegro manejó la situación con ironía, algo que no es habitual en él.

“A mí no me llegó ninguna información. Si me llegara, el martes es un día medio especial, tengo mucha actividad no sé si voy a poder ir. Pero yo siempre estoy a disposición de todos lo que quieran y para hablar de lo que sea. Ojo, no acostumbro y no voy a caer en la soberbia, pero si tengo que ir a hablar de fútbol, pah, se van a precisar muchas horas porque no es fácil entender de fútbol. Esto no es fácil. No me han dicho nada. Pero si tengo que ir voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Con gusto”, dijo el DT carbonero luego de ese encuentro.

Diego Battiste

Pablo Bengoechea será el primero en hablar en el consejo, como es habitual

Este martes, Larriera es esperado por los dirigentes. “Lo queremos escuchar. Que explique lo que viene sucediendo con los resultados que no se han dado. Si tiene que tomarse mucho tiempo para explicar, lo escucharemos sin problemas. En ningún momento hablamos de que se vaya”, comentó un directivo a Referí.

A su vez, se entiende que la situación económica de Peñarol no era la mejor para hacer grandes erogaciones en el período de pases pasado, aunque también se tiene la convicción de que eligió mal a los refuerzos. En esto también tuvo que ver el director deportivo Pablo Bengoechea, quien, como es costumbre, dará el informe deportivo semanal a los consejeros al inicio de la reunión.

Los dirigentes esperan sacar buenas conclusiones en un momento complicado en lo deportivo del equipo, el cual, por ahora, no encuentra el rumbo.

Reunión por Alemán

El pasado domingo en un palco del Estadio Campeón del Siglo, se llevó a cabo una reunión entre algunos directivos del club, con Gerardo Arias, representante de Brahian Alemán, uno de los futbolistas a los que Peñarol llamó hace algunas semanas y pretende que se sume para la segunda mitad del año.

Según pudo saber Referí, el jugador acepta los números ofrecidos por parte de los aurinegros en cuanto a salario, pero también depende de su actual club, Gimnasia y Esgrima La Plata, que es dueño de parte de su ficha.

@gimnasiaoficial

Brahian Alemán es figura en el actual plantel de Gimnasia que va segundo en Argentina

El jugador viene siendo figura decisiva en el conjunto platense que es segundo en la actual Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Tanto el hecho de que Gimnasia es dueño de parte de la ficha, como el gran momento de Alemán –enorme figura en el triunfo del viernes por 1-0 de visita en el debut de Carlos Tevez como técnico de Rosario Central–, pueden complicar un poco su llegada, más allá de que el futbolista tiene intenciones de ser aurinegro, ya que es hincha del club.