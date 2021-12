Larriera y su gestión en Peñarol: sus boleros a las funcionarias de Los Aromos y cómo se ganó a los hinchas

El entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, dijo que pudo disfrutar de su gestión durante su primera temporada en los carboneros, en la que fue campeón uruguayo, y consideró que a los hinchas se los ganó “con justicia”.

“Creo que me los gané y con justicia, porque tuve que sufrir mucho. Entré por la puerta de atrás y había mucho cuestionamiento. Y es lógico porque el hincha es pasional”, dijo a Punto de partida de DirecTV Uruguay.

“En aquellos momentos di algunos detalles de mi vida personal destacando que no era hincha, porque ser hincha está en otro nivel, en otra dimensión, pero que era el equipo que me emocionaba. Fui sincero en eso”, recordó sobre su llegada al club.

“Pero para ganarse al hincha era con resultados y con trabajo”, reconoció. “El trabajo lo llevamos adelante, los resultados terminaron llegando, y creo que también nos ganamos al hincha con la forma en que jugó el equipo, que es lo que a mí más me reconforta aparte de ganar”.

"CREO QUE ME LO GANÉ AL HINCHA DE PEÑAROL Y CON JUSTICIA"#PuntoDePartidaDIRECTV | Ustedes, carboneros, ¿coinciden con su entrenador? pic.twitter.com/6dVkeLUi0W — Punto de Partida (@PDP_TV) December 30, 2021

Larriera también valoró lo que mostró su cuerpo técnico a los hinchas. “Con esa paz, con esa tranquilidad que se veía y creo que nos terminamos ganado el reconocimiento de hincha y hasta el afecto en muchos casos, porque la verdad que no tengo nada para decir y sé que hay entrenadores que la han pasado mal acá”.

El DT también marcó el clásico por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central como un momento en el que empezaron a conquistar a los carboneros.

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera

Los boleros en Los Aromos

Larriera también contó cómo es gestionar un equipo como Peñarol. “Es agotador, estresante, tiene un costo afectivo… Cuando uno se involucra afectivamente con la institución, con todos, con los futbolistas, los funcionarios, es difícil de gestionar. Porque aparte hay muchos intereses por todos lados. Yo pude disfrutarlo”.

“El profe Alejandro Martínez me dice que desde que me conoce esta fue mi mejor gestión. Increíblemente en el gigante, porque Peñarol es como un mundo paralelo y me lo hacen sentir así”, agregó.

Dijo que se sintió “cómodo” en la gestión porque fue “auténtico”. “Si me hubiese despegado de mis valores y mis convicciones, capaz que los futbolistas me hubieran soltado la mano”, comentó.

En ese sentido, contó que cuando llega a Los Aromos suele cantarle a las funcionarias que ahí trabajan. “Siempre ha sido una relación frontal y transparente, desde el detalle de llegar a la mañana y cantarle un bolero a las Marcelas, a Gladys, a Rosina… Te digo las damas porque no te voy a decir a Carlitos, no le canto a Carlitos… Y llegar siempre con una sonrisa, aún en los peores momentos, llegar con una alegría que es intrínseca”.

"CUANDO UNO SE INVOLUCRA AFECTIVAMENTE CON LA INSTITUCIÓN ES DIFÍCIL DE GESTIONAR. YO PUDE DISFRUTARLO"#PuntoDePartidaDIRECTV | Mauricio Larriera y su gestión en Peñarol. pic.twitter.com/8A0JzuKkFF — Punto de Partida (@PDP_TV) December 30, 2021

“Yo siempre estoy feliz”, agregó. “El tema es que a veces me agarran los diablillos que me hacen poner fastidioso. Pero ha sido una gestión desde eso, hasta salir de una charla previa en el Parque Central que el presidente me pregunta cómo estás y le digo ‘bien, tranquilo el camello que el desierto es cada vez más grande’”.

Para el DT su gestión fue “muy buena” en este 2021. “Me lo reconozco como una de las grandes fortalezas que ha tenido Larriera este año en Peñarol y ojalá que sea durante mucho tiempo más como entrenador”, comentó.

“La vara quedó alta”

El entrenador también dio su punto de vista sobre cómo será 2022, una nueva temporada después de haber sido campeón. “Después de una victoria lo más importante es volver a ganar. En Peñarol no hay otra”, dijo.

“Ya tomamos una medida para tatar de mejorar. Creo que la vara quedó alta, sobre todo desde la expresión futbolística que tuvo este año el equipo, que fue creciendo, y que en un momento pareció que se nos escapaba”, agregó.

#PuntoDePartidaDIRECTV | ¿Cómo se trabaja después del éxito?



Esto nos responde Mauricio Larriera en el final del programa. pic.twitter.com/11KTuDW6l4 — Punto de Partida (@PDP_TV) December 30, 2021

El DT agregó que se buscará profundizar el trabajo para darle “más calidad”.