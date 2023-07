Las anécdotas de Chiche Corujo en Peñarol: "En la habitación Comcar había póker y carpincho con pan"

El ex futbolista Mathías Corujo (37 años) contó anécdotas increíbles de la convivencia en la concentración de Peñarol durante la temporada 2010/2011, cuando el conjunto aurinegro dirigido por Diego Aguirre llegó a la final de la Copa Libertadores, que luego perdió frente a Santos de Brasil.

Invitado al programa Doping Positivo que se emite por Youtube y Twitch (conducido por Joaquín Pisa, Guille López, Joaquín Viola, Wilson Méndez, Killy Rodríguez y Mauro Imbriaco), Corujo recordó que a la última habitación de Los Aromos le llamaban "Comcar" y en ella dormían el Pato Sosa, Guillermo Rodríguez, el Lolo Estoyanoff y el Canario Aguiar.

"Íbamos al Comcar a jugar al póker con Nico Domingo. Yo no fumaba, Alonso y Domingo tampoco, los otros ponele que tampoco. Entrenábamos a las 5 y las 7 era la merienda, pero no íbamos a la merienda, íbamos a jugar al póker", admitió el Chiche.

El ex lateral agregó: "Te encontrabas de todo ahí, una vuelta voy y había carpincho cortadito con pan. El Guille había cazado un carpincho. Y claro, después no íbamos a cenar".

Cuando el técnico Aguirre se enteró que Corujo iba a jugar al póker le dijo que no fuera más: "Yo era el único pelado, los otros eran consagrados. Me dijo Diego, que fue el que me llevó a Peñarol, 'no quiero que vayas más porque te acostás a las 2 de la mañana'. Le dije que no, que a la 1 cerraba y a la 1 y cuarto estaba en la cama".

"No me creía, hasta que me cortó y en la concentración siguiente me fue a buscar el Tony; yo estaba con Seba Sosa y me hice el enfermo para no ir. Me declararon 'persona no grata'", relató Corujo.

También dijo que después, "(los compañeros) me sentaban en la manija, que papá Aguirre no me dejaba ir".

En la habitación contigua a la que llamaban Comcar, concentraban Darío Rodríguez, Tony Pacheco y Diego Alonso.

También fue invitado el golero Yonatan Irrazabal, quien contó una situación similar en Defensor Sporting: "En la última habitación del Franzini entraban las pizzas de Rodelú por la ventana".