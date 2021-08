Las aperturas y flexibilizaciones que hizo el gobierno y lo que todavía queda pendiente

La semana que pasó estuvo marcada por una seguidilla de anuncios del gobierno que marcaron el tono con el que Uruguay está planteando esta etapa de la pandemia, en la que busca transitar, en palabras del presidente Luis Lacalle Pou, de forma "serenamente optimista" hacia "el cese de la emergencia sanitaria".

La apertura de fronteras de forma gradual, el cambio del protocolo para las fiestas en salones de fiestas con la habilitación de bailes en esos eventos, y la vuelta del público a los estadios de fútbol, marcaron el lunes el comienzo de la semana, con detalles sobre sus implementaciones que llegaron en el correr de los días.

El requisito de estar vacunado para acceder a algunas actividades o permitir flexibilizaciones también marcaron los anuncios de los últimos días.

Con los nuevos pasos, el gobierno busca restablecer gradualmente diferentes actividades, con la expectativa de contribuir a la reactivación económica.

Las actividades que se abrieron o flexibilizaron

Fronteras: Las fronteras para el ingreso de extranjeros se hará en etapas. La primera será a partir del 1° de setiembre, cuando se habilitará el ingreso de propietarios extranjeros que estén completamente inmunizados –con las dos dosis y los 14 días posteriores a la segunda inyección– y que presenten un test PCR con resultado negativo al momento del ingreso. La segunda será a partir del 1° de noviembre para todos los extranjeros que esté vacunados y también deberán presentar el resultado de un análisis negativo.

La apertura de fronteras habilitará el ingreso de propietarios que vienen de otros países, con situaciones epidemiológicas diferentes –y en el caso de Argentina y Brasil, incluso peores–.

La resolución abre una ventana para el ingreso de nuevas variantes o incluso para agitar la circulación de la cepa delta que ya está presente en Uruguay, aunque en el gobierno mantienen confianza en que la situación será controlada.

Bailes en salones de fiestas: Otra de las flexibilizaciones que ocurrió esta semana fue en los protocolos para las fiestas y eventos en salones habilitados. De cara a la Noche de la Nostalgia, el gobierno resolvió permitir el baile en las fiestas donde los invitados estén completamente inmunizados y con hasta 200 personas en lugares cerrados y 300 en espacios abiertos.

Si las personas que asistan están mezcladas entre vacunados y no vacunados, no se podrá bailar y el aforo se reduce a 100 personas en espacios cerrados y 150 en abiertos. En ambos casos la extensión de la fiesta no podrá superar las cinco horas, con intervalos de 40 minutos en el caso de los eventos con baile, para ventilar el local durante 20 minutos.

Presencia de público en los estadios de la capital: El gobierno habilitó la vuelta del público para el partido que Peñarol jugará el próximo miércoles ante Sporting Cristal en el Campeón del Siglo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Podrá haber hasta 5.000 personas –el estadio tiene 40 mil lugares- y deberán acreditar que están completamente inmunizadas para ingresar. Por otro lado, también habrá público en los partidos que jugará la selección de Uruguay contra Bolivia –el 5 de setiembre– y contra Ecuador –el 9 de setiembre–. La Asociación Uruguaya de Fútbol está trabajando con el gobierno en definir el aforo para esos encuentros.

Por su parte, en el fútbol del interior (OFI) a partir del próximo viernes 20 de agosto se habilitará el ingreso de 300 personas en canchas sin asientos ni gradas, en donde el público asiste con asientos propios o en vehículos, 500 personas en canchas y/o estadios mixtos, con zona de gradas o asientos –en este caso no se podrá superar el 30% del aforo máximo permitido– y 700 personas en canchas y estadios con un 100% de gradas y asientos.

Celebraciones religiosas: el Poder Ejecutivo habilitó el incremento del aforo en las celebraciones religiosas al 50% de la capacidad de estos lugares, según fue anunciado este viernes. Hasta el momento estaba fijado en 33%. El Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso que en las celebraciones deberá haber "un facilitador que colabore en el ordenamiento de la ubicación y circulación de los fieles" y controlar que no se generen aglomeraciones, filas o multitudes.

La flexibilización del aforo rige para celebraciones como misas, bautismos, confirmaciones, casamientos, esponsales, ritos o ceremonias de corte póstumo, uniones religiosas de los diversos cultos y religiones.

Aumento del aforo en las salas de espectáculos: A partir del domingo 15 de agosto las salas de espectáculos –entre ellos teatros, salas de conciertos, cines y similares– podrán incrementar sus aforos. Las salas tendrán dos criterios para el incremento de aforo: si se permite el acceso solamente a personas que tengan las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, el aforo puede trepar hasta el 66% de la capacidad de la sala.

En el caso de aquellos que opten por no controlar la vacunación de los asistentes, el aforo permitido será del 45%. Hasta ahora las salas y los espectáculos tenían permitido un máximo de 30% de la sala.

Los gimnasios: A partir del 1° de agosto los gimnasios, piscinas y espacios cerrados podrán elevar su aforo al 65%. Para aplicar esa disposición, a toda persona mayor de 12 años que concurra a estos locales se le exigirá que acredite el certificado de vacunación contra el covid-19.

En caso de que los responsables de los gimnasios decidan incluir a usuarios no vacunados, el aforo podrá ser de hasta el 45%. Además, se habilitó el uso de los vestuarios, que no podrá exceder a los 15 minutos por persona.

Extensión de horario en los casinos: A partir de este martes se habilitó la extensión horaria de los casinos hasta las 02:00. Hasta el momento, esos lugares debían permanecer cerrados desde la medianoche hasta las 10 horas.

Extensión de horario en los shoppings: El sábado 7 de agosto el Montevideo Shopping, Portones, Tres Cruces y Nuevocentro comenzaron a abrir sus puertas por una hora más, desde las 11 horas y hasta las 21 horas. La habilitación del gobierno para realizar este cambio se dio en julio, cuando se reabrieron las plazas de comida.

Las actividades que todavía quedan pendientes

Visitas en residenciales: La normativa del MSP para las visitas en los residenciales establecen que los familiares pueden acudir semanalmente, por 30 minutos y con agenda previa. La organización de las visitas la realiza el encargado o director técnico del establecimiento, por lo tanto, en algunos lugares un mismo residente no puede recibir visitas a diario.

El ministro Daniel Salinas fue consultado esta semana al respecto, en entrevista con Canal 5. El jerarca respondió que es "un tema que puede ser revisado" y agregó que "lo recomendable es que los familiares protejan a sus seres cuidados, yendo vacunados y con mascarillas faciales", aunque señaló que es posible "estudiar alguna flexibilización".

Las habilitaciones de las intendencias

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) también flexibilizó algunos protocolos esta semana. El lunes la intendenta Carolina Cosse dispuso el aumento de la capacidad máxima de los locales –como bares y restaurantes– hasta 350 personas. Hasta ese momento estaba topeada en 100 personas. En los eventos al aire libre, podrá haber hasta 1.000 personas.

Además, la IMM le envío una carta al MSP en la que pide se incremente el horario máximo de cierre de bares, restaurantes y salones de fiestas de la capital. Actualmente, ese horario está fijado en las 02.00 horas. La propuesta concreta es extender ese horario "a las 03.00 horas o al que ellos nos digan", señaló Cosse.

A su vez, a partir del jueves 12 de agosto se habilitó el ingreso a los entierros y las visitas en todos los cementerios a cargo de la IMM.

Por su parte, la Intendencia de Canelones extendió este jueves el horario de los bares hasta las 05:00 horas los viernes y sábados y le pidió al gobierno la revisión de los protocolos de aforo, hoy marcado al 30% para locales nocturnos. Además, la intendencia canaria resolvió que la ocupación de las mesas puede ser por burbuja y que ya no esté restringida a cierta cantidad de personas.