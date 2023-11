"Sin decir ge gre para decir Gregorio": las cuatro veces que Cosse dilató su definición sobre el plebiscito del PIT-CNT

"No me parece descabellado", adelantaba el 1° de mayo la intendenta Carolina Cosse a El Observador, horas antes de que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, oficializara en el acto por el día de los trabajadores que la central estudiaría un plebiscito para reformar la seguridad social.

Claro que entonces el contexto era muy distinto: todavía sonaba con fuerza la idea de dejar sin efectos jurídicos la reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou y no había mayorías para una papeleta con definiciones mucho más tajantes –como luego ocurriría a impulso de las corrientes más radicales del PIT-CNT– como eliminar las AFAP y establecer en la Constitución de la República que la edad de retiro no podrá exceder los 60 años y que se deberán equiparar las jubilaciones más bajas al salario mínimo nacional.

De allí en adelante, y con sucesivas etapas de debate dentro del Frente Amplio, Cosse comenzó a postergar un pronunciamiento hacia la recolección de firmas. La intendenta sostiene ahora que no hará pública su postura hasta después del Congreso frentista el 8, 9 y 10 de diciembre, a sabiendas de que algunos grupos que la apoyan (como el Partido Socialista, el PVP y el Partido Comunista) están a favor y otros en contra (como el Nuevo Espacio y su referente económico, Pablo Ferreri).

Allegados a su campaña aseguran que "nada ni nadie la obligan" a pronunciarse y que es ella la que decide sus propios tiempos.

Primero la central

El día previo a que una controvertida votación dividida en la Mesa Representativa del PIT-CNT complicara las negociaciones por la papeleta –estableciendo así la polémica eliminación de las AFAP–, Cosse aseguró que el tema era "táctico". Para entonces ya habían opinado en contra de esa estrategia el MPP y la Convocatoria Seregnista Progresistas, así como sus respectivos candidatos, Yamandú Orsi y Mario Bergara.

"Tiene que ser una resolución del Frente Amplio. (...) Lo importante es que estamos de acuerdo que la ley es muy mala y que hay que cambiarla. El cómo, se verá. Lo va a decidir el Frente Amplio. Lo que si tenemos es unanimidad dentro de la fuerza política con respecto a lo perniciosa que es para la sociedad esta supuesta reforma de la seguridad social", declaró entonces.

Al día siguiente, la llamada Coordinación de Sindicatos y los socialistas sumaron fuerzas en la central para aprobar por una estrecha mayoría simple de 16 votos la propuesta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad (ATSS).

La Gerardo Cuesta, que nuclea a la dirigencia alineada con el Partido Comunista y que se inclinaba por solo derogar la reforma, quedó a solo dos votos en su pedido por aplazar la definición. Para ellos fue una derrota. Otras 14 filiales, asociadas a la moderada Articulación, se abstuvieron.

Consultada al día siguiente, la intendenta afirmó que trataría esos temas "en los ámbitos (en los) que hay que discutirlos". "El FA tiene que resolver esto hablando entre nosotros, con los sectores y los comités, no es una resolución de cúpula", dijo.

Para entonces, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pedía a la dirigencia esperar por las resoluciones del PIT-CNT antes de tomar posición como fuerza política. Ya entonces comenzaba a negociarse la libertad de acción.

Dos semanas después, el 31 de agosto, Marcelo Abdala logró alinear a los suyos para acordar en una papeleta que los comunistas nunca quisieron en un inicio, en procura de mantener la unidad. La Mesa Representativa logró así, siete días más tarde, ratificar su propuesta para la recolección de firmas con una amplia mayoría y el grueso de las voces disidentes –que aún hoy reprochan por lo bajo contra la consulta popular– se llamaron a silencio.

El Plenario del FA

Ya con papeleta en la central sindical, Cosse indicó que no se pronunciaría hasta tanto no tomara postura la coalición de izquierda. "Se está discutiendo el tema en el Frente Amplio, no se ha terminado de discutir y voy a acatar lo que se decida", dijo el 27 de setiembre.

El 2 de octubre, luego de que el Partido Comunista –uno de sus principales aliados– respaldara la consulta popular del PIT-CNT, Cosse reiteró su decisión de esperar por el posicionamiento del Frente y fue aún más lejos: "No me parece bien que distintas compañeras y compañeros ya estén haciendo campaña por un tema, antes de que el FA en su Plenario del 14 de octubre defina temas que tienen que ver con la libertad de acción y demás", afirmó.

"Después de eso voy a expresarme como siempre, con total claridad. Sin decir ge gre para decir Gregorio. Me voy a expresar con total claridad. Y no tengo ningún problema en decir que no me parece bien que los compañeros estén polemizando en público cuando hay ámbitos del FA que están para eso", agregó.

Dos semanas después, como ya había trascendido desde hacía varios días, la coalición de izquierda oficializó que habría libertad de acción para sus sectores y militantes, y aprobó las reglas de juego de esa medida.

Reunión con compañeros

Cuando el Plenario del FA finalmente selló el acuerdo, Cosse partió durante las siguientes dos semanas de misión oficial con la comuna a Washington DC y a Turquía.

Su primera aparición pública luego del viaje fue un almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) el 7 de noviembre, pero la intendenta siguió sin pronunciarse. "Lo primero que quiero decir sobre el plebiscito es que muy, muy pronto, voy a hablar con mis compañeros. Y después voy a hacer pública mi posición, muy pronto también".

El pasado viernes 17 aceptó su precandidatura a la Presidencia de la República. El sábado 18 la postulación quedó ratificada por el Plenario del FA en Maldonado. El domingo 19 participó junto a sus colegas en un acto multitudinario en el Buceo. En ninguna de esas ocasiones aceptó notas, a la espera de una ronda de entrevistas esta semana.

Para el lunes 20, en entrevista con Telemundo, aclaró: “Hablé con mis compañeros y hemos decidido juntos que me exprese después del Congreso del Frente Amplio”.

El Congreso terminará el próximo 10 de diciembre, a casi cuatro meses de confirmada la consulta popular.