Las disculpas de Rubiales por su beso en la boca a Jenni Hermoso y otro video que lo compromete

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se encuentra en el centro de la polémica después del beso en la boca que le dio a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso, durante la celebración por el título Mundial tras ganarle la final a Inglaterra.

El domingo por la noche en el programa "El partidazo de Cope", Rubiales fue consultado por su gesto y respondió: "No hagamos caso de los idiotas y los estúpidos. Un pico de dos amigos, celebrando algo. Más gilipolleces y tontos del culo no y no me comentes cosas de pringaos. Una cosa que no tiene ninguna maldad, una tontería, siendo campeones del mundo".

Sin embargo, este lunes Rubiales pidió disculpas a través de un video.

"Hay un hecho que tengo que lamentar por todo lo que ocurrido con una jugadora y yo con una magnífica relación. Seguramente me he equivocado, en un momento de máxima efusividad sin mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera espontánea. Aquí no se entendía porque lo veíamos como algo natural, normal, pero afuera parece que se formó un revuelo, tengo que disculparme, aprender y entender que como uno es presidente de la Federación, en ceremonias y este tipo de cuestiones, tener más cuidado", expresó.

Al mismo tiempo, se difundieron otras imágenes que no dejan muy bien parado al presidente Rubiales, con gestos obscenos en la tribuna de autoridades que compartió con la reina Letizia, la infanta Sofía y el presidente de la FIFA Gianni Infantino.