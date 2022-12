Las disculpas y el descargo de Eto'o tras su agresión a un youtuber argelino

El exdelantero de la selección de Camerún, Samuel Eto'o, pidió disculpas este martes luego de que se viralizara un video en el que agredió de una brutal patada a un youtuber de Argelia a las afueras de uno de los estadios donde se disputa el Mundial de Qatar 2022.

"Mis sinceras disculpas", escribió Eto'o en una carta pública que publicó en sus redes sociales, en francés y en inglés.

La carta de Eto'o

"El pasado 5 de diciembre, después del partido entre Brasil y Corea del Sur, tuve un violento altercado con una persona que probablemente fuera un hincha de Argelia. Me gustaría disculparme por perder mi temperamento y reaccionar de una forma que no se ajusta a mi personalidad. Me disculpo con el público por este desafortunado incidente", comenzó diciendo Eto'o, exjugador de Real Madrid, Mallorca, Barcelona e Inter de Milán.

"Me comprometo a continuar resistiéndome a la implacable provocación y el acoso diario de hinchas de Argelia. De hecho, desde el partido entre Camerún y Argelia del 29 de marzo en Blida, he sido objeto de insultos y acusaciones de trampa sin ninguna evidencia. Durante esta Copa del Mundo, hinchas de Camerún fueron acosados y molestados por los argelinos por este mismo tema. Quisiera mencionar que el escenario en que se dio la derrota de Argelia fue cruel pero perfectamente ajustada a las reglas y a la ética de nuestro deporte. Todas las apelaciones hechas por la Federación Argelina de Fútbol en las jurisdicciones correspondientes fueron rechazadas. Por tanto, pido a las autoridades argelinas y a su Federación asumir sus responsabilidades para poner fin a esta clima insalubre antes de que ocurra una tragedia más grave", agregó Eto'o.

"A los hinchas de los Fennecs", como se conoce a los parciales de Argelia, "les deseo que encuentren la paz y logren superar la desilusión de una dolorosa derrota, ya superada", finalizó Eto'o en su comunicado.

Camerún se clasificó a Qatar eliminando a Argelia con un agónico gol de Karl-Toko Ekambi en un partido que tuvo un polémico arbitraje del gambiano Bakary Gassama. Los argelinos solicitaron a FIFA la impugnación del resultado del partido por dicho arbitraje, pero sus reclamos fueron desestimados.

Desde entonces se instaló una importante tensión entre el fútbol de ambos países.