Las recientes lluvias generaron un enfriamiento en el mercado de los granos

Dos semanas consecutivas con lluvias, que van alejando a esta altura todo riesgo sobre la producción de granos del Mercosur, han llevado nuevamente el precio de los granos de secano –soja, trigo y maíz– a la baja. En cambio, el arroz mantiene plena firmeza en Brasil en plena cosecha por la fuerte demanda exportadora que tiene el grano en ambos países.

La confirmación de las lluvias abundantes de este jueves fue determinante para que el mercado ajustara, sin salirse de niveles que son altamente interesantes para la agricultura regional.

Eso hace que los productores que logren una buena cosecha empalmen una buena zafra invernal y una buena estival.

A dos semanas de empezar la cosecha de soja, habrá productores en Paysandú y en Colonia y San José que obtendrán buenos rendimientos. En Soriano, Río Negro y Flores hay quienes ya perdieron sus cultivos y quienes tendrán rendimientos apenas mediocres. Pero Uruguay logrará una cosecha probablemente de 2,3 millones de toneladas de soja que significarán más de US$ 1.000 millones. Algo que a fines de enero parecía muy poco probable.

Las lluvias también restablecerán la producción de maíz, donde los cultivos sembrados tardíamente están en carrera para obtener buenos rendimientos. En este caso el mercado se va conformando en los US$ 230 por tonelada, con una demanda cautelosa por parte de productores tamberos y de corrales de engorde.

En el caso de los productores lecheros la abundancia de forraje lleva a sustituir el grano, mientras que en los corrales la incertidumbre sobre el futuro del precio del novillo a grano también invita a la cautela.

Las bajas de precios también han ocurrido en forma sostenida en trigo, donde mejoraron las condiciones de cultivo tanto en Estados Unidos como en Rusia y zonas de la ex Unión Soviética, de modo que las referencias para la próxima cosecha de Uruguay pasaron de US$ 240 a US$ 220 por tonelada en las últimas dos semanas.

Mientras, el arroz sigue firme, rumbo a una buena cosecha de Uruguay, pero que puede mantener una negociación ardua entre productores e industriales dado que la referencia de precios de Brasil está por encima de US$ 18 por bolsa y será difícil que el precio uruguayo quede cerca de esa referencia. Para un cultivo que pasó años con un precio de US$ 10 por bolsa, la actual cosecha luce muy estimulante.

La soja brasileña ya está saliendo rumbo a Asia y Europa y eso es otro factor que tranquiliza al mercado y que durante las próximas semanas asegurará el abastecimiento. Desde esa perspectiva las bajas que han ocurrido son menores y muestran a un mercado que sigue robusto.

Juan Samuelle

Cultivo de soja en Uruguay.