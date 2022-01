"Las mujeres no están seguras en Montevideo", afirmó la fiscal a cargo del caso de violación

La fiscal de Delitos Sexuales a cargo del caso de violación de una mujer en el barrio Cordón por parte de tres hombres, Sylvia Lovesio, afirmó que "las mujeres no están seguras en Montevideo" porque la justicia llega tarde y las repuestas que se les da a las víctimas como las penas en el sistemas son "ridículas" y "no contemplan el daño que sufre la misma".

Lovesio señaló en el programa Doble Click de radio Del Sol que la mayor dificultad que tiene el sistema judicial es poder reunir las evidencias con más inmediatez para actuar más rápido y "darle las respuestas que merece a la victima".

Según explicó, no existe una respuesta inmediata como en el caso de hurtos y rapiñas, en los que "la evidencia es material y en 48 horas se formaliza la investigación". En materia de delitos sexuales, reunir las evidencias conlleva un proceso de investigación "excesivamente largo", agregó.

En este caso, los tres hombres, dos mayores de edad y un menor, se negaron a dar una muestra de ADN y se encuentran en libertad, pero emplazados y a disposición de la Justicia, por lo que deben fijar domicilio y pueden ser requeridos en cualquier momento por la fiscalía.

Lovesio explicó que esto sucede porque aún no se procesaron las pruebas necesarias para determinar la culpabilidad, y no se puede pedir a un juez que impute a las personas emplazadas sin pruebas firmes. A su vez, cuando hay personas detenidas la Justicia tiene como máximo 48 horas para imputarlas. Si en ese plazo no logra reunir las pruebas debe dejarlos en libertad hasta conseguir los elementos para dictar el fallo.

La policía científica ya se encuentra trabajando en reunir el ADN del lugar de los hechos, aspecto fundamental para identificar cuántos fueron los abusadores, agregó la fiscal. A pesar de esto, en los casos de delitos sexuales se marca un "estándar muy alto" de pruebas.

Lovesio agregó que en el 98% de los casos de delitos sexuales, los abusadores no aceptan la culpabilidad, lo que alarga el proceso que culmina en un juicio que "revictimiza" a la persona que sufrió el delito. Sobre este punto, la fiscal dijo que hay que cuidar a la persona afectada, que es expuesta durante todo el proceso judicial, de contar la historia varias veces. "Debería ser un único testimonio porque vamos acumulando daño para toda la vida"

La fiscal opinó que los "delitos sexuales en Uruguay no son una prioridad en materia de políticas publicas". Únicamente se cuenta con tres fiscalías especializadas, todas en Montevideo, cada una ocupándose de 800 a 1000 investigaciones al mismo tiempo.

Según expresó Lovesio, los operadores especializados en delitos sexuales no dan abasto y enfatizó en la necesidad de reforzar el apoyo en esta materia ya que "el aumento de delitos sexuales en los últimos dos años ha sido abismal" y "lo que se ha avanzado es muy poco en relación a lo que se reclama".

Lovesio se mostró optimista en que se podrá hacer justicia para este caso a pesar de las dificultades que presenta el sistema. "Ya se dispusieron todas las medidas. La víctima ya fue vista por equipo multidisciplinario del prestador de salud y estamos a la espera del informe, también tendremos respuestas del médico forense en las próximas horas, la unidad de víctimas se encuentra apoyando a la víctima y se está realizando un relevamiento de fiscalía en la escena del hecho para juntar todas las pruebas posibles", concluyó