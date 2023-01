Las particularidades del fútbol de verano: Abreu ganó la Copa Abreu y Burián la Copa Burián

La segunda edición de la Serie Río de la Plata que enfrenta a equipos de cuatro países ya está en progreso. Este año, las copas en disputa tienen el nombre de futbolistas o entrenadores participantes en los encuentros amistosos.

Este martes, César Vallejo de Perú, dirigido por Sebastián Abreu, venció 2-1 a Atlético Tucumán de Argentina. El conjunto incaico se quedó con la Copa Sebastián Abreu. El partido se disputó en el Campus de Maldonado.

✨ ¡El resumen de un partidazo!



🔄 Reviví los tres goles de la Copa Sebastián Abreu.



🇦🇷 @ATOficial 1️⃣-2️⃣ @clubucv 🇵🇪



🏆 #SerieRdeLP pic.twitter.com/cZD6Ck8JDA — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 11, 2023

El lunes en duelo de equipos argentinos en el Campus, Vélez Sarsfield le ganó 1-0 a Colón de Santa Fe, por lo que el conjunto de Leonardo Burián ganó la Copa con el nombre del golero uruguayo.

Leonardo Burián con la Copa Leonardo Burián 🏆 #SerieRdeLP pic.twitter.com/yqku9Akxu7 — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 9, 2023

Este miércoles continúa la Serie con los partidos entre River Plate vs Colón a la hora 17:30 en el Saroldi, donde estará en juego la Copa Waldemar Victorino, y Nacional vs Vélez a la hora 21:30 en el Gran Parque Central por la Copa Alexander Medina, actual DT de Vélez y ex de Nacional.