Las polémicas y los millones de euros que movió United con Mourinho

Un día el francés Paul Pogba se presentó en el entrenamiento del United. Sus compañeros se divertían jugando al monito cuando el volante se metió a las risas. De pronto su entrenador, el portugués José Mourinho, se arrimó con las manos en los bolsillos y le comenzó a hablar. La cara de Pogba se transformó.

El francés respondió y gesticuló en varias oportunidades ante los reclamos de su técnico, que no tuvo problemas en llevar el conflicto al frente del grupo de jugadores y asistentes. En la previa del partido entre Manchester United y Derby County, Mourinho había anunciado públicamente que Pogba dejaría de ser el segundo capitán del equipo, luego de que el volante le echara la culpa a su DT del empate frente a Wolverhampton por 1-1. “Tomé la decisión de que no sea más el segundo capitán. Yo soy el entrenador y puedo tomar estas decisiones. No hay problema con él, es simplemente una decisión que no tengo que explicar” comentó Mou.

Las imágenes del cruce entre ambos recorrieron el mundo, se volvieron virales y prendieron fuego la interna de la institución. Resultó un antes y un después en la compleja relación del técnico con el United.

El vestuario se le puso de punta. Vale recordar que Mou ya venía de un cruce con Alexis Sánchez, al cual también había excluido del equipo.

Un claro síntoma de lo que se vivía fue lo expresado por el francés Patrice Evra. “Lo cosa que más me molesta ahora mismo es por qué la gente está tan concentrada en Paul Pogba y José Mourinho. Hay que empeñarse en reconstruir algo sólido y no en convertirse en el patio de un colegio. Hacer esto solo supone faltar el respeto al escudo. Desde ahora solo necesitamos pensar en positivo”.

No fue el único problema que tuvo como foco el polémico entrenador. Mou no se llevaba bien con algunos directivos.

Las discrepancias entre el luso y el máximo directivo del club, Ed Woodward, fueron creciendo con el paso del tiempo. Mourinho criticó la política de fichajes por entender que los jugadores incorporados no tenían calidad.

No da puntada sin hilo: cláusulas millonarias

Cuando Mourinho se plantó ante el periodista y le dijo: “Dicen que estoy en peligro, pero yo no lo creo. ¿Tienes idea de cuánto dinero tendrían que pagarme si me despiden?”, sabía de qué hablaba.

El despido de Mourinho no le sale gratis al United. Los rojos deberán pagarle una indemnización millonaria al portugués que asciende a 26 millones de euros.

Mourinho no da puntada sin hilo. Su condición de técnico cotizado le permite incluir en sus contratos suculentas cláusulas de rescisión con las cuales se podría decir que ya se hizo millonario.

A lo largo de su carrera lo despidieron dos veces, ambas en Chelsea.

El 20 de septiembre de 2007, Chelsea hacía pública la destitución del portugués tras un mal arranque de temporada. Según la BBC por su despido embolsó 35 millones de euros.

Ocho años después le pasó lo mismo, un 17 de diciembre de 2015, cuando el equipo blue había perdido 9 de los 16 primeros partidos de la Premier y estaba cerca de la zona de descenso. Su salida le valió una indemnización de 9,5 millones de euros.

El portugués en números: el club gastó 434 millones de euros en fichajes

Mourinho deja en Manchester United 434 millones de euros gastados en fichajes, que han servido para conquistar una Liga Europa y una Copa de la Liga. En el capítulo de ventas, las salidas en el United en el periodo Mou han dejado 82 millones en las arcas del United, lo que refleja un balance negativo de 352 millones en los mercados de fichajes, según datos de Transfermarkt.

El champán del gasto se destapó con la incorporación de Pogba en el verano de 2016. Un total de 105 millones pagados al Juventus por un jugador que quería volver a la que fue su casa y que estaba catalogado como uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Avalado por su papel en Juventus que alcanzó la final de la Champions en 2015, Pogba fue el diamante de un mercado veraniego en el que estuvo acompañado por Henrikh Mkhitaryan (42 millones-Borussia Dortmund) y por Eric Bailly (38 millones-Villarreal). También llegó Zlatan Ibrahimovic, en condición de agente libre.

En el primer verano de Mou en Old Trafford, salieron Memphis Depay (16 millones-Olympique de Lyon) y Morgan Schneiderlin (22,9 millones-Everton).

Esa campaña se conquistó la Liga Europa y la Copa de la Liga, lo que unido al fracaso en la Premier, donde los 'Diablos Rojos' acabaron sextos, animó al gasto.

Romelu Lukaku (84 millones-Everton), Nemanja Matic (44 millones-Chelsea) y Victor Lindelof (35 millones-Benfica) llegaron en verano, para reforzar todos los puntos clave del equipo.

Un plan perfecto, si no fuera porque ni Lindelof ni Matic cumplieron con lo esperado, y porque Lukaku se volvió más irregular que en su época Toffe.

Para rematar la faena, el United le arrebató al Manchester City a Alexis Sánchez (34 millones-Arsenal) cuando al chileno solo le restaban seis meses de contrato con los Gunners.

A cambio, el United dio a Mkhitaryan al Arsenal, por la misma cantidad, 34 millones, un cambio de figuritas en el que el United parecía el mayor beneficiado. Los 30 partidos y cuatro goles de Alexis con la camiseta roja, no dictan lo mismo.

La joven promesa belga Adnan Januzaj pasó por 8,5 millones en dirección a la Real Sociedad.

La temporada en blanco, con la final de la FA Cup y el vicecampeoanto liguero como mayores éxitos, restringió el bolsillo de los Blazer -familia dueña del United- que solo se dejaron 82 millones en incorporaciones.

Fred, apenas utilizado por Mourinho, fue fichado al Shakhtar Donetsk por 59 millones de euros, mientras que Diogo Dalot, joven lateral del Oporto, firmó por 22 millones. Lee Grant llegó como tercer portero, por 1,7 millones.

Las ventas no se dispararon. Mou se deshizo de Daley Blind, llegado de la mano de Louis Van Gaal en el pasado y vendió al arquero Sam Johnstone al West Bromwich Albion.

En total, 434 millones gastados en dos años y medio (si no se cuenta el gasto del cambio Mkhitaryan-Alexis) que han dado para poco más que rescatar al United del olvido con una Liga Europa y un título menor como la Copa de la Liga.

Un desembolso que no ha colmado las expectativas y que ha terminado con Mou despidiéndose de Old Trafford.

Casas de apuestas: Zidane es el favorito

Zinedine Zidane es el principal favorito para sustituir a Mourinho en Manchester United, según la casa de apuestas británica William Hill.

El francés es el preferido para sentarse en el banquillo en el primer partido de la Premier League en la próxima temporada, con una cuota de tres euros por euro apostado.

Zidane se encuentra en estos momentos sin equipo después de que el francés abandonase el Real Madrid el pasado verano, tras conquistar tres Ligas de Campeones en menos de tres años.



El segundo favorito para la casa de apuestas es el francés Laurent Blanc, con una cuota de 3,75 euros por euro apostado, seguido por el actual estratega del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, quien se paga a 5,5 euros por euro apostado.



Antonio Conte, Diego Simeone e incluso Alex Ferguson son otras de las opciones que baraja la casa de apuestas.