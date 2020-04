Las propuestas de los clubes para rebajar costos: menos seguridad, menos gastos y hasta recortar el sueldo de Tabárez

El discurso de los clubes en los últimos años es reiterado. Hay consenso de que la actividad en el fútbol uruguayo es deficitaria, que los costos de organizar partidos de local son altísimos y que generan pérdidas. Se dice que el modelo actual está perimido y que se debe cambiar. Apenas se decretó el parate actual fueron varios los dirigentes que dijeron que esta era un buen momento para adoptar medidas de fondo y buscar cambios estructurales.

¿Se avanzó al respecto? ¿Qué proponen los clubes? ¿Qué ideas concretas tienen? ¿Se generó un ámbito de discusión? ¿Qué hizo al respecto el ejecutivo que preside Ignacio Alonso? Referí realizó estas consultas entre las instituciones y el ente rector del fútbol uruguayo para conocer estas respuestas.

Nicolás López, presidente de la sociedad anónima de Rentistas, dijo al respecto: "Esta temporada el partido de locales con Nacional nos dejó dinero, pero con Deportivo Maldonado perdimos alrededor de $ 200 mil; los costos de organizar un partido son muy altos pero creo que los cambios no tendrían que venir en achicar los costos sino en generar mayores y mejores ingresos".

"Fui el primero en decirlo en la primera reunión que sostuvimos después de la suspensión. La contestación que se me dio fue que era muy pronto para empezar a hablar del tema, que se iba a estudiar más adelante", comentó Ernesto Dehl que dijo que Cerro Largo no tiene déficit en los partidos que organiza como local: "Con la venta de las entradas salvamos los costos, Cerro Largo convoca mucha gente. La receta de esto es la identidad que ha generado, es un trabajo de años".

Carlos Ham, secretario de Wanderers, manifestó que su club fue líder en la presentación de estos reclamos pero que no ve a "nadie" con "ganas de ejecutar nada". Y agregó: "Hasta que no veamos un movimiento en ese sentido no participaremos del mismo porque cuando lo intentamos no tuvimos eco alguno".

"No he visto ninguna propuesta que me haya llamado la atención", expresó por su parte Roberto Perdomo, titular de la SAD de Boston River.

Diego Battiste

Sebastián Abreu, DT de Boston River

"Me gustaría probar un sistema de Liga adaptado a la realidad uruguaya con más televisación de partidos; buscar otra forma de vender el producto, buscar mercados, buscar alternativas. Creo que la Liga nos permitiría ir cortando la guardia privada y los demás montos de organizar un partido que son desproporcionados con la realidad de los clubes. El modelo nuestro está acabado, habría que renovar los derechos de TV con otra estructura, jugar en buenos campos, abatir el gasto que genera el rubro boleteros. En Florida es mucho más barato jugar de local porque no tenemos guardia privada, pero el déficit varía entre U$S 5.000 y US$ 6.000 por partido. Con Nacional ganamos dinero. Si jugamos con Peñarol en Montevideo también ganamos. Pero hay clubes que pierden hasta US$ 10.000 por partido jugando de locales en Montevideo", agregó.

Los clubes tienen un contrato de televisión suscripto con Tenfield hasta 2025 por los derechos de transmisión del torneo local.

Ney Castillo, presidente de Defensor Sporting, expresó el martes en Quiero Fútbol que se emite por Sport 890: "En un futuro cercano no vamos a tener nuestra principal fuente de ingresos que es la venta de jugadores y a su vez tenemos vicios o gastos en los espectáculos que organizamos que nadie los pone arriba de la mesa. En el partido con Peñarol vendimos todas las entradas y nos quedó utilidad de US$ 3.500, unos $ 150 mil. Los árbitros cobraron la misma cifra. La Policía unos $ 125 mil y la seguridad privada otro tanto. En nuestro partidos anteriores de locales tuvimos un déficit que rondó entre los US$ 3.000 y US$ 4000, es insostenible, por más que se reduzca el presupuesto del club esos son males instalados. Es el momento de discutirlo, el fútbol así no tiene nada de profesionalismo, pero no veo el tema arriba de la mesa en este momento".

Diego Battiste

Defensor Sporting-Peñarol en el Apertura

Castillo le apuntó al costo de la selección uruguaya como un gasto que la la AUF deberá recortar: "Es un tema tabú la selección. Es un orgullo para todos, pero capaz que tenemos que balancearla un poco con la realidad de los clubes. Hay que ajustar el contrato del cuerpo técnico y los gastos de insumos de la selección. Se supone que va a haber una entrada millonaria por la venta de derechos de las Eliminatorias, pero ¿entrará dinero para ayudar a los clubes a que puedan abatir los costos con los árbitros o el personal de recaudación? No podemos empezar el fútbol de nuevo como si no hubiera pasado nada".

Carlos Manta, gerenciador de Plaza Colonia, y Fernando Marasco, secretario de Progreso, también se animaron a pedir recortes en el rubro selección.

Leonardo Carreño

Óscar Tabárez en el Complejo Celeste

“Hay que recortar ese costo para que los clubes puedan pagar sus salarios. Creo que (Ignacio) Alonso está bien rumbeado, ya se vio cuando adoptó la medida de mandar a seguro de paro al personal de la AUF”, expresó Manta.

“El costo del cuerpo técnico de la selección uruguaya debería reverse, el presidente de la AUF es economista, debería salir de él hacerlo. Hay que repartir mejor las utilidades de la Copa América y los Mundiales; los clubes deberíamos ganar más porque siempre somos los últimos orejones del tarro y cada club es un semillero de talentos y una obra social en su barrio”, dijo por su parte Marasco.

Manta disparó un arsenal de propuestas. Hace tiempo que en cada intervención pública su frase de cabecera es: "Hay que barajar y dar de nuevo".

Leonardo Carreño

Carlos Manta en Belvedere

En tal sentido, le apuntó a los contratos que los clubes firman con sus talentos jóvenes. Según el artículo 3 del Estatuto del Jugador, los menores de 18 años pueden jugar solo cinco partidos sin tener contrato registrado en la AUF. Su salario mínimo es $ 21.773, el 50% del salario nominal mínimo del futbolista mayor ($ 43.545). “Esa norma se estableció cuando los contratistas tenían mucha fuerza y se llevaban a los jugadores menores de 18 años, entonces los clubes les empezamos a hacer contratos largos para asegurarnos que no nos lleven a los juveniles antes de la mayoría de edad. El problema es que con un chiquilín de 16 o 17 años, no sabemos la proyección que va a tener y si sumamos los años de contrato que se les firma es un montón de plata. Los clubes deberíamos tener la posibilidad de hacerles un contrato mucho más bajo porque después de esos cinco partidos el contrato que firma es el de un jugador mayor”, expresó Manta.

“Una cuaterna arbitral nos sale ente $ 80 y $ 90 mil por partido y tenemos que pagar el mismo importe por leyes sociales. ¿Y si abren una unipersonal? Ahí nos podemos ahorrar los clubes una buena suma sin tocarle el ingreso a los árbitros. Los boleteros es otro rubro a ajustar. Se podría redistribuir la cantidad de funcionarios por partido", agregó.

“Tenemos un promedio de $ 700 mil y $ 800 mil de déficit por partido. Este debe ser el único lugar del mundo donde el organizador del espectáculo organiza un evento a pérdida. Tenemos el tiempo necesario para solucionarlo y la idea debería hacerlo con ingenio, sin tocarle el bolsillo a nadie. Es hora de sentarse a dialogar”, agregó.

Marasco, de Progreso, informó: "Tenemos un déficit por partido que no baja de $ 160 mil y los días 15 de cada mes hay que conseguir la plata para pagar en la AUF".

¿Tiene algún plan de recortes la AUF?

En agosto de 2019, la AUF anunció que tenía preparada una batería de medidas para empezar a combatir los déficits de los partidos. Sin embargo, la aplicación efectiva de la misma no fue llevada a cabo la temporada pasada.

En la presente temporada se siguió trabajando en la adopción de medidas pero antes de que las mismas llegaran a anunciarse irrumpió la suspensión de las actividades a causa de la pandemia por el coronavirus. "Es algo en lo que seguimos trabajando y ya teníamos un acuerdo con el Ministerio del Interior para recortar gastos bajando la cantidad de efectivos, lo mismo con la guardia privada. Pero estalló la pandemia y no las pudimos implementar", reconoció el neutral Gastón Tealdi a Referí.

Leonardo Carreño

"Íbamos a dejar de cobrar la tasa que se cobra por el uso de las cámaras de identificación facial en la que se cobra alrededor de US$ 1 por entrada vendida", explicó.

Tealdi dijo que los gastos de jueces y personal de recaudación están regulados por convenios firmados por anteriores ejecutivos, lo mismo que con el reparto de las utilidades que genera la selección uruguaya.

"Con los jueces se iba a reestructurar la temporada porque había jueces que tenían una actividad mínima pero había que pagarles igual y eso será ajustado", adelantó.