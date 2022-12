Las razones del fiscal para archivar los casos de Katoen Natie, Plan de Inteligencia y Germán Cardoso

El fiscal Gilberto Rodríguez convocó este martes a una rueda de prensa para explicar los argumentos por las cuales archivó las denuncias contra Germán Cardoso, el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para extender la concesión de la terminal portuaria en contenedores, y la denuncia por la filtración del “Plan de Inteligencia”.

¿Por qué se archivó Katoen Natie?

"Es un expediente altamente técnico donde se denunció un aparente delito de abuso innominado de funciones a cuatro autoridades del Estado respecto a la firma con la empresa Katoen Natie y a su vez una falta de asesoramiento del presidente de la ANP para la firma del convenio", aseguró.

"Es un caso bastante complejo. La fiscalía entendió, y ha sido la línea de la fiscalía, que en una investigación penal no se analizan cuestiones de mérito o conveniencia u oportunidad. Tampoco se analizan responsabilidades de carácter político, administrativo, civiles o tengan que ver con lo contencioso administrativo. Se analizan responsabilidades estrictamente penales, que son personales, que requieren además de la irregularidad del acto, el actuar con una intención de causar perjuicio", informó Rodríguez.

Según el fiscal, en la extensión con Katoen Natie no hubo intención de beneficiar a particulares. "La intención que requiere el delito de abuso de funciones es no solamente realizar un acto con abuso del poder de carácter arbitrario, sino que ese acto en la parte penal debe estar seguido de una intención predeterminada de causar un perjuicio generar un beneficio a particulares a terceros o generar un perjuicio directamente a la administración", sostuvo.

"Una cosa es el beneficio económico que se puede tener desde el punto de vista civil, si hay una concesión que se extiende, si hay un permiso que se da o no se da, si hay una concesión en un cambio de reglas a partir de la aplicación de determinadas normas que se utilizan se generan y se pueden generar determinados perjuicios, pero lo que se analiza desde la Fiscalía desde el punto de vista penal son los perjuicios de carácter antijurídico", aseguró.

¿Por qué se archivó el caso de German Cardoso?

En el caso del exministro de Turismo, German Cardoso, Rodríguez explicó que abrió tres carpetas investigativas. La primera referida a un adscripto, otra vinculada a la contratación de Kirma Services (esas causas continúan) y la que archivó fue la que estaba vinculada a determinadas firmas en determinados expedientes administrativos.

Según Rodríguez en esos expedientes hubo ciertas omisiones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), pero que son irregularidades administrativas que no constituyen un delito penal. "No es que se actúe con una intención de ocultar el pronunciamiento de un organismo para lograr un beneficio personal de un tercero eso al menos no está probado".

"El delito de abuso de funciones es un delito altamente complejo. Es un delito que está muy vinculado con la administración y la gestión política. Generalmente ese delito que más involucra al acto de las autoridades públicas y tiene mucho mucha relación con las irregularidades administrativas. El tema es que el delito es más que la irregularidad administrativa. Debe probarse una responsabilidad penal y debe probarse una intención de causar un perjuicio"

¿Por qué se archivó el caso de la filtración del Plan de Inteligencia?

"Lo importante era delinear el curso del documento. Había que determinar de alguna forma si el documento que se revela por el comunicador por el periodista era el mismo que el entregado en su oportunidad a los parlamentarios, los legisladores", dijo en relación al Plan de Inteligencia que fue revelado por el director de Informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve.

"Por un tema de reserva de fuentes, que tiene que ser medido entre el derecho de la comunicación y el derecho de limitar las razones de poder investigar el delito, no ameritaban que el comunicador tuviera derecho (a ser investigado)".

A su vez, dijo que no logró determinar la "trazabilidad del documento" para saber si el documento que se filtró fue el mismo que llegó a los parlamentarios. "No es posible realizar esa trazabilidad o esa línea de conducción para tratar de lograr que desde el aporte del director (De Inteligencia) hasta el documento revelado estuviéramos hablando del mismo documento", aseguró.