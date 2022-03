Lasarte: "Estamos todos con la herida a flor de piel, doloridos, tristes"

El técnico uruguayo de la selección chilena, Martín Lasarte, habló de la eliminación de su equipo del Mundial de Catar 2022 tras la derrota sufrida ante Uruguay, en tanto que no admitió que este pueda haber sido su último partido al frente de dicho seleccionado.

“Nos faltó mayor rigor jugando como local. Ante Bolivia en San Carlos de Apoquindo puntualmente nos hubiera ubicado con dos puntos más, con otra sensación, no dependiendo de otros. Hoy era difícil entrar a jugar el segundo tiempo. Te puedo asegurar que los jugadores sabían cuál era el resultado que se estaba jugando afuera y no es fácil. Yo entiendo a la gente, pero no es fácil”, expresó el DT.

Al ser consultado acerca sobre un posible adiós de la Generación Dorada de Chile, indicó: “Esa es una pregunta de difícil respuesta. No creo que haya una fecha puntual, más cuando ese tipo de situaciones rodea a muchos futbolistas. Cuál será el futuro de los que van quedando lo marcará la situación física y deportiva que los encuentre en el próximo reto. Yo creo que hay algunos que todavía tienen para dar, sobre todo para acompañar un proceso de regeneración y quizás a otros se les haga más duro. Pero repito, creo que algunos todavía tienen cosas para dar”.

Y añadió: “Seguimos hablando de la Generación Dorada y no hablamos de la que viene, porque está complicado encontrar futbolistas de recursos físicos, técnicos, de recursos morfológicos, pero hay que seguir buscando. Ojalá que los trabajos a nivel de Sub 15, Sub 17 y Sub 20 le permitan a Chile ir adquiriendo nuevos futbolistas de esas características”.

Lasarte dijo a su vez que “hubo partidos que jugamos bien. Hace un año comenté que dependíamos de lo que nos pudiera dar la Generación Dorada, porque son los futbolistas de mayor nivel y mayor recorrido, y les vamos a ir ingresando otros futbolistas. En algunos momentos salió bien, en otros no tan bien. Lógicamente tenemos responsabilidad en eso”.

En tanto, el uruguayo no admitió si este será su último partido al frente de Chile y no habló tampoco de su futuro. “Es una pregunta complicada de responder. Estamos todos con la herida a flor de piel, doloridos, tristes, más allá de que la situación era la que era. Lo mejor es tranquilidad, pensar, escribir, anotar, repasar todas las cosas. Si son para uno para el futuro, bien; y son para otros, fantástico. Lo he dicho mil veces, soy pro Chile. Apoyaré igual, porque es un país que quiero. Seguramente me va a doler mañana o pasado cuando me toque salir a la calle y ver a la gente triste, porque lo siento como propio. Así lo siento”.