Layera, sobre la inseguridad: "Es difícil imaginarnos que podamos revertir esta situación"

El director de la Policía Nacional, Mario Layera, pidió a los precandidatos que propusieran propuestas de "largo plazo" para combatir la inseguridad ya que entiende que el incremento de los delitos es un problema para el que no hay una solución rápida.

"Es difícil imaginarnos que podamos revertir esta situación, es difícil que podamos contener y bajar la tendencia; lo más difícil de todo es hacerlo en cinco años", sostuvo el jerarca en entrevista con El País este domingo. "Los precandidatos tienen que proponer políticas a largo plazo. Tenemos que trabajar hoy para que dentro de 30 años no ocurra lo que está ocurriendo hoy", agregó.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en 2018 las rapiñas subieron 53,8% y los homicidios 45,8% en comparación al año anterior.

Este incremento, de acuerdo al análisis de las autoridades de la cartera y del presidente de la República, Tabaré Vázquez, se produjo a raíz de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de 2017, que contempla beneficios para los imputados, como los acuerdos con los fiscales para obtener penas más benevolentes o el concepto de que la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla, como era antes.

También se ha criticado que durante los primeros meses de funcionamiento del nuevo sistema penal hubo problemas de coordinación entre fiscales y policías, y así algunos delincuentes quedaron libres.

Pero de todos modos, Layera consideró que lo único que puede hacer la policía en este momento es "contener y minimizar el daño".

"Soy policía para algunas cosas y a veces me piden lo imposible. Pero cuando yo digo que hay que hacer determinadas cosas porque tengo determinada información, no me creen. 'Usted se está excusando', me dicen. Entonces siempre estoy mal, no tengo salida, no puedo hablar", reclamó el jerarca.

Dedicación total

Layera había anunciado el lunes pasado que estaba evaluando la posibilidad de prohibirles a los policías que porten su arma de reglamento cuando no se encuentren en servicio, de modo de desalentar que los funcionarios sean contratados como policías encubiertos y ofrezcan así un servicio irregular de seguridad, que hace que sus vidas queden expuestas.

Además, en diálogo con El Observador, el máximo jerarca policial afirmó que consideraba que la ley orgánica policial, la norma que define la tarea policial debe cumplirse "a cualquier hora y en cualquier parte del territorio de la República", no debía tomarse al pie de la letra.

"(Los policías) no están obligados a intervenir, (sino que) están obligados a denunciar", dijo, y añadió que, en todo caso, debía cambiarse la ley para dar más claridad a ese concepto.

En ese sentido, este domingo remarcó su opinión de que el sistema, tal como está en la actualidad desde 1971 –cuando se promulgó la ley orgánica–, esclaviza a los policías.

"Estamos buscando la forma de que no maten policías. Estamos buscando la defensa de un trabajador, la dignificación de un trabajador, ¿y a nosotros nos están esclavizando? Y además de esclavizarnos, están aumentando nuestro nivel de riesgo de muerte. ¿Eso está bien? No, para mí no", reclamó.

Los funcionarios policiales recurren al multiempleo por necesidad económica. Hasta 2010 elegían trabajar más horas como 222, pero desde entonces se redujo la cantidad de horas que podían desempeñar en esa función, porque las autoridades entendían que era insalubre y eso resentía la calidad del servicio que brindaban.

Fue entonces que comenzaron a trabajar como guardias de seguridad para empresas privadas, algo prohibido por ley, y eso, para Layera, es una puerta de entrada a la corrupción.

"Es el comienzo de la corrupción. Si yo no estoy cumpliendo la ley y soy policía, ¿qué es? ¿O es corrupción solamente cuando yo pido plata para no hacer algo? ¿No me están pagando por usar el arma que me dio el Estado, el conocimiento que me dio el Estado, la formación?".

De todos modos, la cartera de seguridad anunció la semana pasada que permitirán que los efectivos dupliquen el número de horas que hoy pueden dedicar al 222 –de 50 horas mensuales a 100–, y que se habilitará a que los funcionarios desempeñen tareas de seguridad privada en empresas debidamente registradas.

Así, el ministro Bonomi, quien realizó este anuncio, desautorizó a Layera, que había dicho tres días antes que la solución iría por la prohibición del arma fuera de servicio.

Pero Layera insistió en su idea de que el policía no puede tener dedicación total, al menos con el salario que tienen en la actualidad.

"El fondo es determinar si vamos a hacer permanentes e indivisibles, es decir, casi superhéroes. Bueno, dennos las condiciones para serlo. Páguennos como deben y no vamos a tener problemas", aseguró, aunque luego agregó que el no hay recursos para eso.