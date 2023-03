Léo Coelho dio la gran sorpresa en la práctica de Peñarol en Los Aromos de cara al clásico ante Nacional

El zaguero de Peñarol, Léo Coelho, no estuvo el pasado sábado en la derrota carbonera ante Liverpool en Belvedere por 1-0 por el Torneo Apertura, que determinó la primera caída del equipo en el certamen.

Como había informado en la semana Referí, el futbolista no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Alfredo Arias, debido a que tiene cuatro tarjetas amarillas, y en caso de recibir una más, se perdería el clásico de este sábado en el Estadio Campeón del Siglo ante Nacional, su exequipo.

Más allá de ello, luego de la derrota ante Liverpool, el técnico carbonero, Alfredo Arias, confirmó que Léo Coelho tiene una rotura fibrilar.

"Coelho tiene una rotura fibrilar pequeña", dijo tras ser consultado sobre la situación del defensa que no jugó el sábado pasado.

Eso encendió las alarmas para saber si el zaguero brasileño podría llegar o no al clásico de este sábado contra Nacional.

No obstante, este miércoles, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló de la situación de Léo Coelho.

"Coelho esté entrenando perfecto. ayer (el martes) entreno perfecto y me dijo que no siente dolor y entrenó con pelota. Así que no hay ninguna duda de que Coelho llega. Y hoy (miércoles) va a volver a entrenar", dijo Ruglio en el programa "100% Deporte " de Sport 890.

También habló de la llegada de Matías Arezo, el goleador del Torneo Apertura con ocho tantos, quien le dijo que luego del debut con la celeste ante Corea del Sur en la victoria por 2-1 este martes, no sentía dolor de nada de lo que era su distensión de aductores.

"Llega a la 1 de la mañana de este jueves, se va a descansar, mañana (jueves) hace regenerativo todo el día, el viernes entrena con el plantel y el sábado juega el clásico", añadió el titular carbonero.