Leo Ramos: "Nunca se me pasa por la cabeza irme de Peñarol"

El entrenador de Peñarol Leonardo Ramos vio signos de mejoría en su equipo en el empate 1-1 con River Plate por la 14ª fecha del Torneo Clausura,

Ramos pidió perdón a VTV por no haber hablado tras las dos últimas derrotas por el torneo local, contra Plaza Colonia y Boston River: "No estaba de ánimo", se excusó.

Sobre el partido con River dijo: "Buscamos por todos los medios más velocidad, tuvimos la mayor cantidad de chances de gol, pero no pudimos convertir". Con los seis cambios que introdujo para el arranque del juego, Ramos buscó mejorar la "velocidad" del equipo y las "transiciones".

"Lo logramos bien con Rossi y Laquintana que anduvieron muy bien. También los volantes estuvieron un un nivel muy bueno y eso nos posibilitó llegar mucho en ataque donde no estuvimos finos como se necesita para poder convertir", analizó.

Diego Battiste

Ramos destacó la labor de Laquintana

"Nos queda la Copa Uruguay y en el Clausura con Cerro Largo. Siempre tenemos que intentar mejorar, hoy el equipo tuvo una mejoría con muchas situaciones de gol, pero no pudimos lograr el gol del triunfo", agregó Ramos.

"El equipo entrena de manera muy buena. Antes del partido con Colonia veníamos levantando pero ese partido nos desajustó bastante. Luego pasó lo que pasó con Boston y hoy era una oportunidad para poder levantar. En juego levantamos, no en resultado y eso lo tenemos que seguir trabajando", opinó.

Consultado sobre su estado de ánimo dijo: "Abatido nunca, imposible, conozco el club, la importancia que tiene esto. Me llegaron versiones que son erróneas, aunque en Peñarol eso es moneda corriente. Nunca se me pasa por la cabeza irme de Peñarol. Lo que queda por delante hay que ganarlo y terminar la Copa AUF Uruguay y tratar de ganarla. Seguimos trabajando con más ambición que antes aunque no quede mucho por jugar. Este partido da un poco de ánimo por lo que se vio".

Ramos se guardó cambios ante River: "Los cambios eran jugadores por fuera y estaban en un nivel muy bueno, reforzamos el medio con Lozano y Milesi por una paralítica que sufrió Álvarez Wallace. Con el Huevo buscamos balón parado y alguna pelota cerca para aprovechar su pegada".

El DT de Peñarol analizó la situación de Brian Lozano que desde su llegada a Peñarol no tuvo buenos rendimientos y que ante River Plate perdió el puesto y fue suplente: "No ha encontrado su juego, viene de jugar un fútbol totalmente diferente, menos friccionado. Hacer una buena pretemporada le va a hacer muy bien; es un clase A y aunque no esté en su mejor momento tiene calidad"

Sobre los partidos que se le vienen, Ramos adelantó que se deben encarar con "seriedad" porque "estamos en Peñarol" y sentenció: "No tenemos que obligarlos a los jugadores porque el equipo sabe, además son épocas de definiciones en contratos y cada uno tiene el objetivo de quedarse en el club".